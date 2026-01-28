¡Destrozado el Red Bull!: la jornada en Barcelona terminó con Hadjar contra el muro

La segunda jornada de pruebas en el Circuit de Barcelona-Catalunya se torció mucho antes de lo previsto. La lluvia, que muchos equipos esperaban para la tarde, apareció apenas pasada la primera hora y media de actividad y condicionó por completo el desarrollo del día.

Con el asfalto cada vez más delicado, varias escuderías optaron por la cautela. Algunas, como McLaren, decidieron directamente no salir. Otras, en cambio, aprovecharon las primeras ventanas de pista seca. Ferrari y Red Bull fueron las que más actividad registraron en ese escenario cambiante.

Te puede interesar: ¡Checo Pérez cumple 37 años! Y lo CELEBRA con una señal que POCOS ESPERABAN en la Fórmula 1

🚨 Isack Hadjar has reportedly broken the rear wing and suspension of the RB22.



It remains unclear whether the incident was caused by driver error or an issue with the car.



[@SkySportsF1] pic.twitter.com/0mercOifEZ — RBR Daily (@RBR_Daily) January 27, 2026

Un inicio accidentado… y un cierre peor

Max Verstappen fue uno de los primeros en llamar la atención tras una leve salida de pista que provocó una breve bandera roja. El incidente no pasó a mayores y el neerlandés pudo volver a rodar tras una revisión en boxes. Del otro lado, Charles Leclerc aprovechó cada giro posible antes del aguacero, concentrado en recopilar información clave del SF-26.

Después de la pausa del mediodía, el protagonismo cambió de manos. Isack Hadjar tomó el volante del RB22 en una pista todavía comprometida, mientras Lewis Hamilton debutaba en estos test con Ferrari, ambos obligados a rodar con neumáticos intermedios y de lluvia.

Te puede interesar: Checo Pérez lanza un mensaje que pocos esperaban en su regreso a la Fórmula 1

Durante buena parte de la tarde, la sesión avanzó sin sobresaltos mayores. Pero en la última hora, cuando el día ya parecía encaminado a cerrarse sin drama, llegó el momento más tenso.

Hadjar perdió el control del monoplaza en la última curva del trazado y terminó impactando de espaldas contra la barrera Tecpro. El accidente provocó una nueva bandera roja y dejó al RB22 con daños visibles en la suspensión y el alerón trasero.

Desde Red Bull confirmaron rápidamente que el piloto se encuentra en buen estado, una noticia clave en una jornada que ya había sido suficientemente caótica. El auto fue retirado en camión y la sesión se reanudó apenas por unos minutos, tiempo en el que Hamilton sumó algunos giros más antes de terminar también fuera de la pista, sin consecuencias.