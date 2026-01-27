Checo Pérez lanza un mensaje que pocos esperaban en su regreso a la Fórmula 1

El regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1 no fue limpio, ni cómodo, ni espectacular en términos de cronómetro. Y justamente por eso, para él, fue una buena noticia.

En la primera jornada de pruebas colectivas en el Circuito de Barcelona-Catalunya, Cadillac vivió un estreno accidentado. Problemas técnicos, pocas vueltas y un programa que estuvo lejos de fluir. Sin embargo, lejos de mostrar frustración, Checo lanzó un mensaje que define el punto exacto en el que se encuentra el proyecto.

Para el mexicano, el caos inicial era casi inevitable y necesario.

Un primer día complicado que Checo ve como una ventaja

Pérez tomó el auto por la tarde y apenas pudo completar 11 giros, sin registros competitivos. Antes, Valtteri Bottas había acumulado 33 vueltas en la sesión matinal. El contraste fue evidente, pero Checo no lo leyó como una señal de alarma. Al contrario.

Desde su perspectiva, que los problemas aparezcan ahora es parte del proceso lógico de un equipo que nace desde cero en el cambio reglamentario más profundo que ha vivido la categoría en décadas.

"Siempre es un desafío cuando hay un cambio reglamentario tan grande. Dar vueltas es el principal objetivo. Simplemente estamos sumando kilómetros, lo cual es alentador", indicó el tapatío.

Y es que la prioridad no es el rendimiento inmediato, sino entender el coche, provocar fallas, exponer debilidades y sumar información real en pista. Todo lo que no se rompa ahora, puede romperse cuando ya sea demasiado tarde para corregir.

Más allá de lo técnico, el test de Barcelona marcó algo más simbólico: el regreso de Checo al paddock como piloto titular, después de un año fuera tras su salida de Red Bull a finales de 2024.

Un coche nuevo… y un reto como pocos

Checo también dejó claro que los monoplazas de 2026 no se parecen a nada que haya manejado antes. Ni en comportamiento, ni en sensaciones, ni en exigencia.

Para él, este cambio reglamentario es el más grande que ha enfrentado en toda su carrera. Y no solo Cadillac: todos los pilotos tendrán que reaprender. "Creo que, en mi opinión, este ha sido el cambio reglamentario más grande que me ha tocado en mi carrera, así que va a ser un desafío adaptarse. Todos los pilotos van a enfrentar esos desafíos", dijo.

La diferencia es que algunos lo harán desde estructuras ya probadas. Otros, como Cadillac, mientras levantan el edificio completo, algo que para nada incomoda al mejor piloto en la historia de México.