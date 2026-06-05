Italia, Alemania o Argentina: cuál selección ha ganado más Copas Mundiales de la FIFA™

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ es una oportunidad para que una nueva selección se meta entre los 8 países que han conquistado dicho trofeo, o para que las potencias aumenten su vitrina de títulos. Es por ello que surgió la duda sobre cuál selección ha ganado más campeonatos: ¿Italia, Alemania o Argentina? Conoce por qué la albiceleste hará historia en la justa veraniega.

Italia y Alemania son las selecciones que más títulos tienen con 4, solo por detrás del pentacampeón Brasil. Mientras que Argentina se ubica en el cuarto peldaño con 3 Copas Mundiales de la FIFA™. Sin embargo, solo 2 de ellas tendrán la oportunidad de ganar una más en este 2026, ya que La Nazionale no clasificó, al igual que Serbia, que fue goleada por México.

Italia y Argentina suma 4 títulos, mientras que Argentina 3.|IA

Los títulos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Italia

Italia es la selección que se ha perdido 3 Copas Mundial de la FIFA™ consecutivamente, pues no clasificó a Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en la edición 2026, año en el que cumple 20 años de haberse coronado por última vez.



Italia 1934 Francia 1938 España 1982 Alemania 2006

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Los títulos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Alemania

Alemania es de las selecciones más fuertes y candidatas a ganar su quinta Copa Mundial de la FIFA™ en este 2026. El último título que conquistó fue en Brasil 2014 al vencer a Argentina, reciente campeona.



Suiza 1954 Alemania 1974 Italia 1990 Brasil 2014

https://x.com/SeydinaOfficial/status/2062891298944598499?s=20

Los títulos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de Argentina

Argentina llega a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como la vigente campeona y buscará hilar su segundo título de manera consecutiva de la mano de Lionel Messi, quien disputará su sexta justa veraniega.



Argentina 1978 México 1986 Catar 2022.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ se vivirá en TV Azteca Deportes con la transmisión de 32 partidos, entre ellos los de la Fase de Grupos de México y de las demás potencias. Además, podrás disfrutar de los dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinal y la Gran Final.