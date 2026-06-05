logo deportes horizontal
SELECCIÓN AZTECA
QUIERO VER
Fútbol

México 4-1 Serbia: Ver GRATIS y EN VIVO por Azteca resultado de partido amistoso internacional en el Nemesio Díez HOY 4 de junio 2026; marcador online en directo por internet

Disfruta de la transmisión del juego de México vs Serbia, partido amistoso que se disputará en el Estadio Nemesio Díez

México vs Serbia en vivo

Escrito por: Iván Vilchis

Este jueves 4 de junio del 2026, se enfrentan México vs Serbia en el último partido amistoso de la Selección Mexicana previo a disputarse la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se disputará en el Estadio Nemesio Díez en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

  • México vs Serbia
  • Hora: 20 horas tiempo del centro de México
  • Dónde: Estadio Nemesio Díez

AQUÍ PUEDES VER EL PARTIDO DE MÉXICO VS SERBIA TOTALMENTE EN VIVO Y GRATIS

Link para ver el México vs Serbia EN VIVO y gratis por Azteca

El encuentro de México vs Serbia lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.

Tags relacionados
Selección Mexicana