México 4-1 Serbia: Ver GRATIS y EN VIVO por Azteca resultado de partido amistoso internacional en el Nemesio Díez HOY 4 de junio 2026; marcador online en directo por internet

Este jueves 4 de junio del 2026, se enfrentan México vs Serbia en el último partido amistoso de la Selección Mexicana previo a disputarse la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido se disputará en el Estadio Nemesio Díez en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.



México vs Serbia

Hora: 20 horas tiempo del centro de México

Dónde: Estadio Nemesio Díez

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Link para ver el México vs Serbia EN VIVO y gratis por Azteca

El encuentro de México vs Serbia lo podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de Azteca Siete y en la app y sitio web de TV Azteca Deportes en punto de las 20 horas tiempo del centro de México.

El juego tendrá la narración y el analisis de Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos y Carlos 'Warrior' Guerrero.

