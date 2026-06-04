Italia sí jugará la Copa Mundial de la FIFA 2026™ aunque no se clasificó y estos son sus representantes

La gran ausencia de la selección de Italia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ volvió a dejar un vacío profundo para los aficionados de aquel país. Sin embargo, el ADN futbolístico de la península se las ingenió para decir presente en México, Estados Unidos y Canadá con tres representantes que buscarán la gloria máxima.

Resulta que Italia es una cuna de grandes estrategas y tendrá a 3 entrenadores de élite que buscarán la gloria desde los banquillos de tres confederaciones distintas. Mientras los fanáticos italianos verán por televisión los partidos del Mundial en México, sus directores técnicos asumirán el protagonismo absoluto.

Ancelotti dirige a Vinicius en Brasil|Crédito: Reuters

Carlo Ancelotti y Brasil, el gigante que busca el Hexacampeonato

El banquillo más exigente del planeta tiene dueño italiano. Carlo Ancelotti asumió formalmente la dirección técnica de la Selección de Brasil a finales de mayo de 2025, tras cerrar su exitoso ciclo con el Real Madrid. "Carletto" aceptó el desafío de comandar la reestructuración de la Verdeamarela con el firme objetivo de devolverla a la cima. Tendrá que lidiar con la baja de Neymar para el arranque.

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Vincenzo Montella comanda a la generación dorada de Turquía

El estratega de 51 años consolidó un proyecto espectacular en el Viejo Continente. Vincenzo Montella tomó las riendas de la selección de Turquía en septiembre de 2023. En la Eurocopa 2024 alcanzaron los cuartos de final. Para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, Montella logró romper una maldición de 24 años sin asistencia mundialista para el cuadro turco.

Foto previo al partido Italia vs Uruguay, Correspondiente al Grupo D, Partido Numero 37 del Mundial de Futbol Brasil 2014, en la foto: Seleccion de Italia 24/06/2014/MEXSPORT/Osvaldo Aguilar Estadio: Arena das Dunas, Natal|OSVALDO AGUILAR/MEXSPORT

Fabio Cannavaro y la histórica primera aventura de Uzbekistán

El movimiento más exótico y sorpresivo de la baraja italiana lo protagoniza el legendario defensor Fabio Cannavaro. El campeón del mundo en 2006 fue nombrado seleccionador de Uzbekistán en octubre de 2025 para tomar el relevo de un proceso que ya había encarrilado la histórica primera clasificación mundialista de los "Lobos Blancos". Jugará en la CDMX contra Colombia.

¿Hace cuánto Italia no juega la Copa Mundial de la FIFA™?

Desde la edición de Brasil 2014 que Italia no clasifica a la fiesta máxima. La selección tetracampeona del mundo acumula 12 años de ausencia, puesto que no estuvo en los torneos de Rusia 2018, Qatar 2022 y no le alcanzó para superar el Repechaje UEFA del 2026.

