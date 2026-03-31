ÚLTIMA HORA: Italia queda fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y sumará 16 años sin competir en el magno evento

Italia no logró avanzar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM: El equipo de Gennaro Gatusso luchó en la Clasificación de la UEFA y se fue hasta la instancia de repechaje celebrado en los últimos días, cuando se consumó la catástrofe, quedando fuera de la Copa del Mundo por tercera ocasión al hilo.

Una de las selecciones más ganadoras en la historia con cuatro Copa del Mundo, con una de las Ligas más desarrolladas como es la Serie A y un desarrollo del deporte de primer mundo, volvió fracasar y el golpe lo sienten no solo los italianos, sino aficionados al futbol por todo el mundo que reconocen el legado histórico y se apenan por este fracaso que los aleja.

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Ni con el aumento a 48 selecciones, Italia logró avanzar y perdieron en instancia de penales con drama y lágrimas ante Bosnia y Herzegovina, que por su parte regresan a un Mundial tras su histórica participación del 2014 en la que se estrenaron en torneos de este calibre.

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Los tres últimos Mundiales, una pesadilla para Italia

En su momento, no haber avanzado a Rusia 2018 fue un golpazo en el balompié italiano y se rechazaba a toda costa otro fracaso de ese tipo, pero la pesadilla se repitió cuando en la clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2022, Italia no logró ir ni en Repechaje perdiendo en la antesala de la Final en contra de Macedonia del Norte por 1-0.

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Esa fue una sacudida brutal, pero la pesadilla no había terminado pues un ciclo mundialista más tarde, Italia no aparece entre las 48 clasificadas en el certamen que comienza el 11 de junio con el partido de México en contra de Sudáfrica.