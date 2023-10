Jaime Lozano revela qué cambió desde la última Fecha FIFA

Durante la Fecha FIFA de septiembre, la Selección Mexicana fue objeto de múltiples críticas derivadas del pobre funcionamiento que el equipo ofreció a lo largo de 120 minutos repartidos entre dos rivales: Australia y Uzbekistán. Sendos empates (2-2 y 3-3) despertaron gran molestia en un sector de la afición y el director técnico, Jaime Lozano, no estuvo exento de los señalamientos que siguieron.

Ahora, después del triunfo que sus comandados se adjudicaron en Charlotte, Carolina del Norte, frente a su similar de Ghana, el estratega del combinado azteca aseguró que hubo aspectos específicos —principalmente, en la zona baja del cuadro— en los que se hizo énfasis para revertir la tendencia negativa de cara a los compromisos del mes de octubre.

Jaime Lozano asegura que aprendieron de los errores

“Muchas veces fuimos agresivos, buscamos centrar arriba, fuimos valientes, que es lo que me gusta, que el equipo, con y sin balón, se atreva a poner en práctica lo que trabajamos, le dimos mucho valor al tema de cómo salir a presionar, de cómo defendernos mejor, y era obvio después de lo que habíamos sufrido en la Fecha FIFA anterior. Me gusta y me gusta más por el resultado, pero aún si no se hubiera dado un buen resultado, si nos manteníamos jugando como lo estamos haciendo, habría respondido lo mismo”, dijo en conferencia.



Pese a la insistencia en la mejoría defensiva como clave para conseguir la victoria y mostrar una faceta más competitiva, el timonel y exfutbolista alabó la labor general de sus jugadores y admitió que, desde los primeros minutos del cotejo, intuía el ascenso que venía en el nivel desplegado.

“Ya en el primer tiempo, estaba contento por lo que estaba viendo, porque (Ghana) es un rival mundialista, es un rival que ha hecho muy bien las cosas en los últimos años, es un rival que se le complica a cualquiera. Por lo que estaba viendo, sabía que íbamos a ir creciendo conforme fuera pasando el partido; con algunos ajustes al medio tiempo, sabía que lo íbamos a hacer mucho mejor, pero me estaba gustando lo que estaba viendo, sobre todo defensivamente”, concluyó

