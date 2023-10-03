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Jaime Lozano advirtió a Alexis Vega tras suplencia en Chivas

El delantero de Chivas, Alexis Vega, no pasa por el mejor momento de su carrera y parece que eso le cobraría factura en los llamados a la Selección Mexicana

Alexis Vega mantiene un valor alto en el mercado
Alexis Vega mantiene un valor alto en el mercado

Escrito por: Omar Villareal

El delantero de Chivas, Alexis Vega, no pasa por el mejor momento de su carrera y parece que eso le cobraría factura en los llamados a Selección Mexicana con Jaime Lozano. El futbolista del Rebaño Sagrado se perdió la Copa Oro con el conjunto azteca debido a una lesión en la rodilla derecha. Tras semanas de rehabilitación, el atacante retomó minutos con Guadalajara y fue llamado al conjunto nacional para la Fecha FIFA de Septiembre donde disputó 60 minutos ante Australia.

“Creo que lo más difícil en cualquier profesión, en este caso en el futbol, es mantener un gran nivel. Alexis a partir de la lesión, le ha costado un poquito de trabajo, ha perdido la titularidad de su club y lo conocemos de sobra, es de lo mejor que hay en el país, posiblemente no pase el mejor momento de su carrera, pero él saldrá adelante porque ha salido de cosas mucho más complicadas” dijo Jaime Lozano en conferencia de prensa.

Jaime Lozano Edson Alvarez

En los próximos días, ‘Jimmy’ dará una nueva lista para los partidos contra Ghana y Alemania que se jugarán en Estados Unidos a mediados de este mes. Alexis ha estado como suplente rojiblanco en los últimos 3 partidos de Liga BBVA MX en los que apenas suma 69 minutos de participación. No anota desde la jornada 4 ante Bravos de Juárez. Datos que lo ponen en duda para un nuevo llamado.

“Seguramente que necesita también tener un descanso, alejarse, ver las cosas desde otra perspectiva, valorar todo lo que tiene y después cargar las pilas para regresar al nivel que normalmente nos tiene acostumbrados a verlo” mencionó Jaime Lozano en relación a una posible convocatoria con la Selección Nacional.

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Los números de Alexis Vega con la Selección Mexicana

El ‘10’ de Chivas tiene 28 partidos con la camiseta nacional con la que debutó en 2019 bajo el mando de Gerardo Martino. Fue campeón de la Copa Oro 2019 y jugó 9 de los 14 partidos eliminatorios para la Copa del Mundo. Fue titular con México en los tres partidos de la fase de grupos en Qatar 2022. En 2021 fue pieza clave en la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio bajo el mando de Jaime Lozano.

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