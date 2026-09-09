Jaime Munguía, lanza la primera bola en el Juego 1 de la Serie del Rey entre Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana

Los Olmecas de Tabasco se enfrentan ante los Toros de Tijuana en la Serie del Rey 2026 de la Liga Mexicana de Beisbol, y en el marco del arranque del Juego 1 en la frontera, el lanzamiento de la primera bola corrío a cargo de Jaime Munguía, quien en su disparó se fue un poco chueco.

Munguía, actual campeón de los supermedianos por la Asociación Mundial de Boxeo, visitó el Estadio Mobil Park de Tijuana, convocado por la Liga Mexicana de Beisbol y la gente, quien lo reconoce como uno de los grandes orgullos de la ciudad, aplaudió su aparición.

Munguía se paró en la loma, y en la receptoría estuvo Isaac Rodríguez, infielder y capitán de los Toros de Tijuana quien en posición esperaba el tiro del miembro del Canelo Team, pero el lanzamiento del monarca de las 168 libras fue muy por encima y desviado, situación que no pudo cortar Isaac Rodríguez.

La pelota terminó llegando a la zona en la que se encontraba la prensa que registraba el momento y por suerte no impactó a nadie en su actuación que dejó a todos sorprendidos, inclusive al presidente de la LMB, Horacio de la Vega y al presidente de los Toros, Omar Canizales, quienes en conjunto dibujaron una sonrisa mientras apreciaban el lleno del parque en el Juego 1 de Olmecas ante los Toros en la final de la LMB.

¿Cuándo pelea Jaime Munguía en el 2026 y contra quién?

Jaime Munguía, peleador tijuanense tiene prácticamente agendada una pelea para el 31 de octubre en Arabia Saudita, en la función que encabeza Canelo Álvarez denominada como México contra el mundo.

Aunque existe una posibilidad alta de que esté ahí aún no se concreta al cien por ciento su aparición ni su contrincante, sin embargo se mantiene entrenando a tope en el gimnasio de Eddy Reynoso en San Diego.