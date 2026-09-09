¡Play Ball! TV Azteca Deportes transmitirá EN VIVO y GRATIS: Juego 1 Serie del Rey 2026 LMB, Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Los Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana se enfrentan en el Juego 1 de la Serie del Rey, desde este martes 8 de septiembre, en el Estadio Mobil Park de la frontera. Los equipos han descansado, han celebrado después de la Serie de Campeonato y ahora chocarán para definir al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Beisbol en su aniversario 101.

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Olmecas de Tabasco y los Toros de Tijuana han hecho una enorme temporada y mejor etapa de playoffs. Cada uno dejaron equipos en el camino, aunque los fronterizos llegan con un ligero pronóstico como favoritos para levantar el trofeo 108 costuras, y es que su temporada regular fue mejor, en playoffs a Algodoneros de Unión Laguna, Charros de Jalisco y Sultanes de Monterrey los derrotaron en solo 5 juegos, por lo que los peloteros no tienen desgaste en relación a los cabezones.

Tijuana tras su campeonato del 2021 retorna a esta instancia, luego de haber apostado por llevar al manager Roberto Kelly y haber cimbrado la LMB con la contratación de Justin Turner, movimiento que entre otras cosas no menos importantes, les ha permitido llegar a la contienda por la corona.

En casa, se estima que los 17 mil lugares sean ocupados por la afición, que en su mayoría será de los astados para apoyar desde esa trinchera.

Roberto Kelly, mentalizado en llevar a Toros de Tijuana a ser campeones en la Liga Mexicana de Beisbol

Luis Carlos Rivera, ilusionado de tener a los Olmecas de Tabasco en la lucha se la Serie del Rey de la Liga Mexicana de Beisbol

Luis Carlos Rivera, manager de los Olmecas explicó que en entre otras cosas, la confianza es lo que distingue a su novena cuando se dirige al Juego 1 de la Serie del Rey.

“La confianza en nosotros a lo largo de la campaña ha sido clave para estar aquí", comentó el veterano manager, quien no dejó de lado celebrar que está en su primera contienda por el título de LMB, "entusiasmado de estar aquí luego de una temporada muy complicada. Es mi primera Serie del Rey y ojalá sea la primero de muchas con este equipo”, comentó.

Los hombres más peligrosos en el enfrentamiento Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Por Olmecas, los hombres más peligrosos son Óscar González quien está bateando para .395, seguido de Carlos Arellano con su .368 y Calvin Estrada quien tiene un porcentaje de .338. González en los playoffs se ha volado la barda en cuatro ocasiones y Seth Beer es el máximo remolcador con .348.

Por los Toros de Tijuana, Isaac Rodríguez está bateando para un .322 y Hernán Pérez para un .318. Cordero ha pegado tres jonrones y Pérez ha remolcado 13 carreras.