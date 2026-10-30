Jaime Munguía planea sabotear los deseos de victoria de Nikita Zon; el ruso le responde “no estoy preocupado”

Jaime Munguía lo tiene claro: sabe que Nikita Zon, su rival el 31 de octubre por el título supermediano de la AMB, tiene deseos de arrebatarle el cinturón. Sin embargo, el boxeador tijuanense señaló que hará todo lo posible por retener el campeonato, según dijo momentos después del pesaje, en el que no tuvo problemas para vencer a la báscula en la función México vs el Mundo, celebrada en Riad, Arabia Saudita.

Te puede interesar: Pesaje de Canelo vs Mbilli EN VIVO: ver GRATIS el resultado de la transmisión por TV Azteca de la báscula HOY viernes 30 de octubre de 2026, previo a la pelea por el título supermediano; online y por internet desde The Venue

"Él (Nikita Zon) viene con todo, viene con muchas ganas de salir con el brazo en alto, pero se lo vamos a impedir", dijo Jaime Munguía, quien no tuvo problemas para superar a la báscula, en la que marcó 167.4 libras.

¡Jaime Munguía está listo para defender su corona! 🇲🇽🥊



El mexicano registró 167.4 libras en la báscula, mismo peso que su rival, Nikita Zon, en donde el mexicano expondrá su título de la AMB 😌#BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca pic.twitter.com/0hdkvhBIfT — Box Azteca (@BoxAzteca7) October 30, 2026

Por su parte, Zon respondió que "no está preocupado" por la experiencia que pueda tener Munguía, quien registra un récord profesional de 46 victorias (45 KO) y sólo dos derrotas. El peleador ruso, con récord de 12-0-1, señaló que saldrá con lo mejor de sí para llevarse el título súpermediano de la AMB y quitarle el campeonato al tijuanense.

Cartelera completa de México vs El Mundo y de la pelea Canelo vs Mbilli

La cartelera completa de México vs El Mundo, en la que estará incluida la pelea de Jaime Munguía vs Nikita Zon, se completa con cinco combates en los que los boxeadores mexicanos serán protagonistas. Los combates son:



David Picasso vs Carl Martin

Raymundo Rojas vs Reito Tsutsumi

Rafael "Divino" Espinoza vs Ricardo Blandón

Jaime Munguía vs Nikita Zon

Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS la pelea de Canelo vs Mbilli?

La pelea de Canelo Álvarez vs Christian Mbilli, así como la de Jaime Munguía vs Nikita Zon como el resto de la cartelera México vs El Mundo será transmitida en vivo y gratis, a través de TV Azteca a través de este link.

En la pelea de Saúl Álvarez se disputará el campeonato supermediano del CMB, mientras que Jaime Munguía defenderá su cetro supermediano de la AMB.