Jaime Munguía aviva la posible pelea ante David Benavidez con un posteo en sus redes

El peleador Jaime Munguía podría tener como siguiente desafío un combate ante David Benavidez. Esta pelea parece tener más elementos para poder tomarse con seriedad que algunas otras que se han venido rumorado, aunque necesitarán de un periodo de negociación para convertirla en oficial.

Y es que el boxeador David Benavidez soltó una declaración en la que descartó que David Morrell será su rival y afirmó que quiere realizar una pelea ante Jaime Munguía que a su parecer despertará muchas expectativas y que en ring sería muy buena.

“No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diferente que nosotros acordamos pelear. Yo no me he puesto de acuerdo en nada”, comentó Benavidez descartando de momento al cubano invicto Morrell.

“Estoy tratando de que se den las grandes peleas. Queremos pelear contra Jaime Munguía. Él subió a las 168 libras y creo que sería una gran pelea. Dos nombres grandes, pero si no logramos la pelea con él, probablemente haríamos la pelea con Morrell”, subrayó Benavidez en entrevista con Fight Hype.

Jaime Munguía le da más fuerza a la posible pelea ante Benavidez

El boxeador Jaime Munguía, de 26 años de edad, posteó en sus historias de Instagram, una imagen en la que se ve el perfil de Benavidez ante el de él, junto a unas llamas.

Jaime Munguía no acostumbra hacer esa clase de publicaciones, por lo que al estar en la conversación una pelea contra Benavidez, parece que el deseo de ambas partes es real y tendrán que ponerse de acuerdo para meterse en el mismo ring, y que tentativamente sería para octubre o noviembre.

La llamada de Munguía con Benavidez

Si bien se conocen los pugilistas al estar en una primera línea, fue hasta ahora que parece que sus caminos se unen para enfrentarse. Todo arrancó el pasado 10 de junio, cuando Munguía dio cuenta de Derevyanchenko por decisión unánime y en el marco de las celebraciones se llamó con el padre de Benavidez, donde se habría planteado una pelea en los supermedianos.