David Benavidez pide pelea ante el tijuanense Jaime Munguía

Hace dos semanas Jaime Munguía se levantó con la victoria enfrentando a Sergyi Derevyanchenko y ahora está puesto en el camino como la primera opción para David Benavidez que abiertamente dijo querer pelear ante el tijuanense.

En estos momentos, la división de los supermedianos tiene cualquier cantidad de señalamientos y retos, destacando lo relacionado a Canelo Álvarez que podría enfrentar a Jermall Charlo, pero una fresca declaraciones agita esta división.

Y es que Benavidez, luego de querer enfrentar a Saúl Álvarez, tuvo como emergente e interesante opción, medirse ante David Morrell, llegando a tomarse como un acuerdo por lo dicho por el promotor Sampson Lewkowicz, quien dio casi por cerrada esta pelea.

Pero ahora David Benavidez levantó la voz y aclaró los rumores, soltando el nombre de Jaime Munguía como el rival que quiere y que vendría.

FB Jaime Munguía

Jaime Munguía, virtual rival de David Benavidez

En declaraciones de las últimas horas, David Benavidez explicó que David Morrell no sería su rival, negó las noticias que vio que lo ponían peleando en octubre o noviembre y dejó claras sus pretensiones.

“No vamos a pelear con Morrell. Ha estado saliendo mucha información diferente que nosotros acordamos pelear. Yo no me he puesto de acuerdo en nada”, comentó Benavidez descartando de momento al cubano invicto Morrell.

“Estoy tratando de que se den las grandes peleas. Queremos pelear contra Jaime Munguía. Él subió a las 168 libras y creo que sería una gran pelea. Dos nombres grandes, pero si no logramos la pelea con él, probablemente haríamos la pelea con Morrell”, acotó claramente Benavidez en entrevista con Fight Hype.

Esther Lin/SHOWTIME Benavidez vs Plant Press Conference

Jaime Munguía vs David Benavidez sería una realidad

Luego de la victoria de Jaime Munguía sobre Derevyanchenko, Munguía recibió una llamada del padre de Benavidez donde también estaban los promotores del tijuanense. Esa llamada pudo ser el principio de lo que parece ahora tener más claridad, una pelea entre octubre y noviembre entre Jaime Munguía y David Benavidez.

Por si fuera poco, Jaime Munguía colgó en su cuenta de Instagram, una imagen en sus historias con el perfil de Benavidez y el de él, junto a unas ‘llamitas’, lo que enciende aún más la idea de que será su siguiente pelea y sin duda, la más difícil de su carrera.