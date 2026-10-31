ÚLTIMA HORA: Jaime Munguía retiene su cinturón de campeón supermediano tras vencer a Nikita Zon
Jaime Munguía conquista derrota a Nikita Zon
Jaime Munguía derrotó a Nikita Zon este sábado 31 de octubre y concretó con éxito la defensa de su título que lo acredita como campeón mundial de los pesos supermedianos por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), como parte de la función México vs El Mundo, celebrada en el Kingdom Arena de Riad, Arabia Saudita.
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Jaime Munguía derrotó a Nikita Zon y conservó el título de la AMB
Jaime Munguía defendió con éxito su cinturón de campeón de los pesos supermedianos de la AMB tras derrotar a Nikita Zon en por decisión unánime luego de 12 emocionantes rounds en donde el mexicano se repuso de un inicio titubeante.
Finalmente, el mexicano se llevó la victoria en una apretada contienda que se decidió en las tarjetas con puntuaciones de 117-111, 117-111 y 116-112 que le permitieron retener su cinturón de campeón del mundo.
Munguía tendrá que volver a exponer su cetro, pero esta vez contra Bektemir Melikuziev, el rival mandatorio de la AMB que podrá a prueba al mexicano próximamente.
Último asalto y aquí es donde se define todo, vamos, Munguía. 🥊#BoxAzteca #CaneloMbilli #CaneloXAzteca— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 31, 2026
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