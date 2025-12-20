Jake Paul sufre impactante fractura en la mandíbula en su derrota ante Anthony Joshua

Tras la brutal derrota por nocaut ante Anthony Joshua en Miami, Jake Paul confirmó que sufrió una doble fractura de mandíbula durante la pelea de este viernes, una lesión que ha encendido las alarmas en el mundo del boxeo profesional. El youtuber y boxeador compartió en redes sociales la radiografía donde se aprecian claramente las dos fracturas, dejando ver la magnitud del castigo recibido.

Double broken jaw. Give me Canelo in 10 days. pic.twitter.com/8R8NK4OeUv — Jake Paul (@jakepaul) December 20, 2025

En su mensaje, Paul habló de una “doble fractura de la mandíbula” y acompañó el texto con la imagen en la que se distinguen los dos puntos de ruptura en la estructura ósea de su mandíbula, confirmando así las sospechas que surgieron apenas terminó el combate. El golpe definitivo llegó en el sexto asalto, cuando Joshua conectó una derecha fulminante que lo mandó a la lona por cuarta vez y obligó al réferi a detener la pelea de manera contundente.

La radiografía que impactó a los fans

En la publicación, el estadounidense escribió “Doble fractura de mandíbula, denme a Canelo en 10 días, mezclando humor y desafío incluso después de revelar la gravedad de su lesión que lo obligó a pasar por el quirófano.

The moment Anthony Joshua knocked Jake Paul out! #JakeJoshua pic.twitter.com/TiP0ovbpzf — Netflix (@netflix) December 20, 2025

Horas más tarde, Paul subió otra actualización, aparentemente desde una habitación de hospital, agradeciendo el apoyo y asegurando que se encuentra “OK”, pese al fuerte castigo y a la complejidad de una fractura doble de mandíbula. El influencer insistió en que piensa regresar al ring, reforzando su imagen de peleador que abraza el riesgo y el espectáculo por encima de las dudas.

Un nocaut que reaviva el debate

La pelea, pactada a peso completo, ya generaba controversia por la clara diferencia física entre ambos, con Paul marcando 216 libras en la báscula y Joshua llegando a 243, además de la brecha en experiencia boxística. El británico, dos veces campeón mundial de los pesos pesados, volvió a demostrar su potencia al mandar a la lona a Paul en cuatro ocasiones antes del nocaut final en el sexto round.

La imagen de la mandíbula partida en dos reavivó el debate sobre los riesgos de enfrentar a estrellas mediáticas contra ex campeones de élite, sobre todo cuando existe una diferencia notable de tamaño, poder y trayectoria en el ring profesional. Hay que recordar que lesiones como la sufrida por Jake Paul pueden dejar secuelas importantes y requieren una recuperación cuidadosa.

Pese a la contundente derrota, Jake Paul aprovechó el foco mediático para seguir construyendo su narrativa de guerrero, asegurando que regresará tras sanar la mandíbula y que su objetivo sigue siendo conquistar un título mundial en la división de crucero. .

