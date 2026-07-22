Leyenda de Colombia llegó a la Liga BBVA MX y contó por qué eligió jugar en México: “Siempre tuve ese deseo”

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para ultimar los detalles de su incorporación al Atlante, el experimentado guardameta David Ospina despejó cualquier duda sobre los motivos que lo trajeron a la Liga BBVA MX. Lejos de tratarse de un movimiento fortuito, el fichaje del exseleccionado colombiano responde a una cuenta pendiente que arrastraba desde hace años en su carrera profesional, impulsado tanto por el seguimiento constante que le ha dado a la liga como por la recomendación de varios compatriotas que ya militan en el país. "Siempre tuve este deseo", admitió.

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Rodeado por la prensa y los aficionados que se acercaron a recibirlo, el portero de 37 años confesó que el deseo de competir en tierras mexicanas era algo que albergaba desde sus etapas en el exterior. "Siempre tuve ese deseo con la Liga mexicana, los he seguido siempre, tengo compañeros que están en México como Camilo, como Kevin, como Ditta, Angulo, mucha gente que está en el futbol mexicano, y hoy que tengo esa oportunidad la voy a aprovechar al máximo", expresó con entusiasmo el nuevo referente de los Potros de Hierro.

Crédito: Mexsport

Ospina reveló además que los sondeos desde el futbol mexicano no son nuevos, aunque en el pasado las negociaciones se truncaban debido a sus ataduras contractuales con otros clubes. Sin embargo, su reciente salida como agente libre de Atlético Nacional facilitó que la decisión final dependiera exclusivamente de él y de su entorno familiar, inclinando la balanza hacia el proyecto del conjunto azulgrana, a quien catalogó como el más importante de los interesados en contar con sus servicios.

Con una trayectoria estelar que incluye pasos por el futbol europeo y Copas del Mundo, el Cafetero se refirió al ambicioso desafío que le espera en una institución que busca afianzarse en la máxima categoría. Consciente de que los grandes procesos requieren paciencia, el guardameta destacó que llega para aportar su jerarquía a un grupo joven y con grandes expectativas, dispuesto a volcar toda su experiencia en esta nueva y ansiada aventura dentro de la Liga MX.