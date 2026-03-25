“No tienes minutos de juego": Aficionados REVIENTAN a James Rodríguez por su vuelta a la Selección Colombiana

La Selección de Colombia está por entrar en acción en esta fecha FIFA de marzo en donde su estrella desde hace más de una década James Rodríguez, está siendo señalado por la prensa y aficionados, por su nula actividad cuando la Copa Mundial de la FIFA está a menos de tres meses de comenzar.

Si algo ha tenido James Rodríguez en contra de su gran talento, es la falta de continuidad y ha sido señalado también de falta de compromiso. Su calidad no está en duda e inclusive puede ser el jugador más talentoso en la historia de Colombia, pero ahora cuando la Copa del Mundo está cada vez más cerca, preocupa su nivel real.

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James se despidió de León el pasado 7 de noviembre del 2025 en la derrota por 2-1 ante Puebla en la fecha 17 del torneo Apertura; el equipo no avanzó a Liguilla y su contrató terminó con los esmeraldas.

Rumores indicaron que en Liga MX algunos equipos lo sondearon para sumarlo a sus filas pero nada cuajó y el jugador terminó el año sin equipo y en las primeras semanas del 2026 preocupaba que seguía sin rumbo fijo. Es cierto que siempre se ha mostrado como un tipo trabajador en solitario, pero el ritmo de competencia se pausó.

Luego firmó con el Minnesota de la MLS y apenas el 15 de marzo regresó a jugar y tiene dos partidos oficiales en ese periodo. Contra Vancouver logró 26 minutos y ante Seattle el pasado fin de semana jugó 13 minutos. Es increíble que un jugador que alcanzó un valor de 80 millones de euros y ahora con con solo 34 años, sume los austeros 39 minutos a nivel de clubes en un periodo casi de cinco meses.

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James Rodríguez, despeja dudas y revela realmente en qué nivel físico y deportivo está

Claramente hay preocupación por su constancia y de ahí nacen las críticas, pero el futbolista del Minnesota ha dicho que justo ahora está en un buen momento, está listo y se declaró en un "120 por ciento" para encarar próxmos desafíos incluyendo el Mundial.

Lo que seguramente tiene preocupado a su equipo que hace un buen gasto con el futbolista, es que ha revelado que jugar en pasto artificial le ha resultado difícil, lo considera duro y con problemas de adaptación, y fue por ello que cuando parecía iba a estar de lleno con el equipo, tuvo intermitencias.

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La agenda de Colombia para la fecha FIFA, rivales, horaro, sedes y convocatoria