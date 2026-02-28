Fecha, hora y rival para el debut de James Rodríguez con Minnesota United en la MLS

Los aficionados del Minnesota United asistirán este sábado a una nueva jornada de la MLS en el Allianz Field de Saint Paul con una expectativa que no se tiene todos los días y es la del posible debut del colombiano James Rodríguez, quien ya está habilitado para jugar y para sumarse a la dinámica competitiva del equipo.

El club, incluyendo a la gerencia y el cuerpo técnico, sabe que no se trata solo de un futbolista más, sino uno con trayectoria y renombre internacional, capaz de catapultar la influencia de la franquicia en Estados Unidos y de cambiar por completo el ritmo de los partidos con su calidad sobre la cancha.

Lo que la lógica indica es que tendrá un estreno cauteloso. Se esperan minutos desde la banca para que vaya tomando ritmo y se adapte a la nueva dinámica. Entienda automatismos y se acople a un grupo que, por supuesto, no romperá toda su estructura por una sola figura.

Minnesota, además, ha insistido públicamente en integrarlo “de la manera correcta”, para que su creatividad mejore la forma colectiva del equipo y no que se convierta en un jugador que cargue con todos los compromisos.

Cuándo puede debutar James Rodríguez en MLS

El escenario más probable es que James Rodríguez aparezca como revulsivo , entrando cuando el partido lo pida, idealmente en el último tercio. Si llega fino, aportará control de tiempos y mejorará enormemente la lectura entre líneas, aportando pases filtrados que ya ha demostrado que son su especialidad.

Incluso, su perfil de enganche también puede encajar para cambiar la cara del ataque con buen remate de larga distancia, especialmente si Minnesota necesita destrabar un bloque bajo.

Para los que desean sintonizar el compromiso en vivo, la MLS ofrece las imágenes a través de Apple TV.

Así llega James Rodríguez al Minnesota United

James Rodríguez fue anunciado como nuevo jugador de Minnesota United a inicios de febrero, con contrato hasta junio de 2026 y una opción para extenderlo hasta diciembre de 2026. Además, la liga detalló que no ocupará un cupo de Jugador Franquicia (Designated Player), un dato clave que beneficia de gran manera a la estructura salarial y el futuro de la plantilla.

Antes de aterrizar en Minnesota, su último club fue León de la Liga MX, donde registró cinco goles en 34 partidos en todas las competiciones. En paralelo, también ha sido clave en las últimas citas internacionales como capitán de Colombia, gozando de la etiqueta de ser el segundo máximo goleador histórico de su selección y una figura que apunta a liderar a su país en el Mundial 2026.