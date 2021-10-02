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Jannik Sinner y Gael Monfils en la final del Abierto de Sofía

El italiano Jannik Sinner se medirá ante el francés Gael Monfils en la final del Abierto de Sofía. El galo buscará la maldad ante el nacido en San Candido.

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Escrito por: Azteca Deportes

El calendario de la ATP sigue su marcha, a pesar de que ya terminaron los cuatros Grand Slam del año, los tenistas buscan conseguir mejorar su posición en el ranking. Jannik Sinner tendrá una oportunidad de oro ante Gael Monfils.

Los dos primeros favoritos, el vigente campeón, el italiano Jannik Sinner, y el francés Gael Monfils, segundo, se citaran en la final del torneo de Sofía después de superar al serbio Filip Krajinovic y al estadounidense Marco Giron, respectivamente.

Sinner, primer cabeza de serie, mantiene sus expectativas de llegar a tiempo a las Finales ATP de noviembre en Turín.

El transalpino se impuso a Krajinovic por 6-3 y 7-5 después de enderezar su mal inicio en el segundo parcial y equilibrar la ventaja que adquirió el balcánico (5-2), en su intento de alargar el partido. Sinner logró siete juegos seguidos y cerró el triunfo que le sitúa en su quinta final ATP.

El tenista de San Cándido, de 20 años, aspira al cuarto trofeo de su carrera. El tercero del año. Inauguró su historial precisamente en Sofía, en el 2020 y este ejercicio se impuso en Melburne y Washington. Perdió la final del Masters 1000 de Miami.

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Jugará por cuarta vez con Gael Monfils al que ha vencido en dos ocasiones, la última en el Abierto de Estados Unidos.

El francés se situó en el último tramo del torneo de Sofía tras vencer sin contratiempos al estadounidense Marcos Giron por 7-5 y 6-0. El galo de 35 años, vigésimo del circuito, lleva diecisiete temporadas seguidas con presencia en alguna final.

La de Bulgaria será la trigésima segunda en su carrera. Ha perdido veintiuna de ellas y ha ganado diez. Monfils, que jugará su primera final desde que ganó en Rotterdam en febrero del 2020, aspira a elevar a once sus premios.

Con información de EFE

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