Sinner vence a Djokovic y los italianos están en la final de Copa Davis

Tres puntos para partido salvó Jannik Sinner camino a una de las victorias más importantes de la temporada para el tenista de 22 años. Su triunfo sobre Novak Djokovic en las semifinales de la Copa Davis le dio vida a Italia para obtener el boleto a la final en los dobles. Fue la tercera vez que ambos jugadores se ven las caras en los pasados 12 días, con el serbio levantando el trofeo en las ATP Finals de Turín.

Sinner se adjudicó el segundo duelo de las semis por parciales de 6-2, 2-6 Y 7-5 en poco más de dos horas y media. Es la primera vez desde el lejano 2011 que 'Nole' cae en un partido individual de Copa Davis, en aquella ocasión se vio forzado a retirarse contra Juan Martín del Potro. Antes de que saltaran a la cancha del Martín Carpena en Málaga, jugaron Miomir Kecmanovic y Lorenzo Mussetti, con resultado favorable al balcánico.

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Con el marcador 4-5 y 0-40 en el tercer parcial, el italiano evitó la debacle y levantó tres puntos para partido de forma consecutiva gracias a su buen servicio y una valiente subida a la red. Nunca nadie había salido vivo contra el número uno del mundo cuando éste tuvo tres bolas de partido. No solo eso, Sinner quebró el saque de su rival inmediatamente después y confirmó con un sólido juego de servicio para llevarse el cotejo.

En el tercer match, los del país de la bota dominaron a los serbios al ritmo de 6-3 y 6-4. La pareja de Sinner y Lorenzo Sonego despachó a la dupla conformada por el propio Djokovic y Kecmanovic. Italia ganó la Ensaladera en 1976 y ha quedado subcampeón en seis ocasiones, buscarán su segundo título el domingo ante los australianos, quienes cayeron en el duelo por el título ante Canadá en 2022.

Australia se clasifica a la final de la Copa Davis

Con victoria de 2-0 sobre Finlandia, Australia se ha clasificado a su segunda final de Copa Davis consecutiva. Alexei Popyrin venció a Otto Virtanen en dos sets y después Alex de Miñaur hizo lo propio con Emil Ruusuvuori.

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