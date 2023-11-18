Jannik Sinner se clasifica invicto a las semifinales de las ATP Finals

Hace pocos días, Jannik Sinner se convirtió en el primer italiano en la historia que se instala en las semifinales de las ATP Finals. El sábado logró su pase a la final del prestigioso torneo de fin de año gracias a una victoria en tres sets, 6-3, 6-7 (4) y 6-1, sobre el siempre complicado Daniil Medvedev. Buscará el mayor triunfo de su carrera contra quien resulte ganador entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, el joven del país de la bota ya se sobrepuso al balcánico en la fase de grupos.

Lo del jugador de 22 años dejó de ser casualidad hace tiempo, acumula seis victorias consecutivas frente a tenistas dentro de los cinco mejores puestos del ranking y se mantiene invicto en el presente certamen. Cabe recordar que el oriundo de San Candido inició su trayectoria profesional perdiendo los primeros 13 partidos ante rivales con dicha distinción. La vuelta a las canchas duras para el final de año le ha venido bien a la otrora promesa del esquí.

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Sinner tuvo oportunidad de llevarse el compromiso en dos sets pero fue incapaz de romper el servicio del moscovita a pesar de tenerlo 0-30 en el 4-4 del segundo, el ruso no desaprovechó en la muerte súbita y forzó un tercero. El local resolvió sin inconvenientes el último parcial y le queda esperar para conocer a su rival en la final. Son tres victorias consecutivas del italiano sobre Medvedev, incluidas las finales del China Open y el ATP 500 de Viena.

El número cuatro del mundo buscará el título más importante de su joven y precoz carrera. La posible revancha contra 'Nole' luce complicada por la simple idea de que es difícil imaginar al serbio perdiendo dos veces ante el mismo personaje en un torneo. Por otro lado, domina el cara a cara con Carlos Alcaraz por 4-3, triunfando en los dos más recientes.

¿Cuándo se juega la final de las ATP Finasl 2023?

La final de las ATP Finals 2023 en Turín promete ser electrizante. El juego por el título del torneo que pone punto final a la temporada 2023 se llevará a cabo en el Pala Alpitour a las 12:00 horas del mediodía, tiempo del centro de México.

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