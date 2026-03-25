Japón se viste de Fórmula 1: arte, historia y velocidad en Suzuka

El Gran Premio de Japón no será una carrera más. La próxima cita de la Fórmula 1 en Suzuka llega cargada de historia, innovación y un toque artístico que la convierte en una de las más especiales del calendario.

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No solo se celebran 50 años de la primera carrera puntuable en territorio japonés -disputada en Fuji en 1976-, sino que también será el escenario donde las escuderías presenten diseños únicos inspirados en la cultura local.

Con nuevas reglamentaciones en juego y la expectativa por el rendimiento de los monoplazas, la atención no solo estará en la pista, sino también en la estética. Equipos como Haas F1 Team, Racing Bulls y Mercedes-AMG Petronas F1 Team han decidido rendir homenaje a Japón con intervenciones visuales que han capturado la atención del mundo.

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Godzilla, cerezas y cultura: los diseños que roban miradas

Sin duda, uno de los monoplazas más llamativos será el de Haas. La escudería estadounidense apostó por una colaboración con TOHO Co., Ltd. para incorporar nada menos que a Godzilla en los laterales del auto. Además, modificaron su tradicional color blanco con una trompa negra que le da un aspecto más agresivo.

La decoración, presentada en Tokyo Midtown, incluye el logotipo de la película Godzilla Minus Zero, en una propuesta que, según el director del equipo Ayao Komatsu, representa una identidad única y una primicia dentro de la Fórmula 1.

Por su parte, Racing Bulls apostó por una estética completamente distinta, inspirada en las tradicionales flores de cerezo. Con el apoyo del calígrafo Bisen Aoyagi, el monoplaza mezcla tonos blancos, rojos y plateados con trazos dinámicos que evocan la cultura japonesa y el espíritu del "Tokyo Drift". Incluso el uniforme del equipo fue rediseñado bajo esta temática, reforzando la conexión cultural.

Mercedes y la fusión entre moda y velocidad

En tanto, Mercedes optó por una propuesta más sobria pero igual de impactante. En colaboración con el reconocido diseñador Yohji Yamamoto y su marca Y-3, la escudería incorporó un lobo de ojos amarillos en el alerón delantero, acompañado del mensaje "desatando a la bestia".

Esta alianza entre la alta costura y el automovilismo representa una fusión entre estética minimalista e innovación tecnológica, llevando el concepto de diseño a otro nivel dentro del paddock.

Así, el Gran Premio de Japón no solo será una batalla de velocidad, sino también una exhibición cultural. En Suzuka, la Fórmula 1 demuestra que el automovilismo también puede ser arte. Y este fin de semana, cada monoplaza contará una historia distinta sobre la pista.

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