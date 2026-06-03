Los japoneses más regios: se viralizan imágenes de la selección de Japón por todas las calles de Monterrey

El ambiente de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya se siente en tierras regiomontanas. La Selección de Japón arribó la lluviosa tarde del martes a Nuevo León alrededor de las 18:00 horas. La concentración del equipo nipón y el staff se dio en Live Aqua en el municipio de San Pedro Garza García entre unos entusiasmados aficionados. A pesar de la intensa lluvia, decenas de japoneses se encontraron con sus estrellas en San Pedro Garza García. Cada uno de los jugadores contaba con un sombrero norteño que hacía gala al país anfitrión, por lo que no faltó el apoyo de los mismos mexicanos al dedicarles un par de porras a los futbolistas nipones.

#japanes ♬ sonido original - Fénix Anzurez @fnix.anzurez La selección de Japón arribó esta tarde al hotel donde se hospedará previo a su debut en el Mundial 2026. A su llegada, los jugadores fueron recibidos entre banderas de su país, aficionados y personal del hotel, quienes les dieron la bienvenida en medio de un ambiente de apoyo y entusiasmo. #fifaworldcup2026🇺🇸🇲🇽🇨🇦

Cabe mencionar que el debut del cuadro asiático se dará el 20 de junio contra la Selección de Túnez en el Estadio Monterrey. Por lo que el equipo dirigido por Hajime Moriyasu buscará mejorar el logro obtenido en Qatar 2022 tras superar una fase de grupos conformada en su momento por España, Alemania y Costa Rica. Dicho papel terminó hasta octavos de final cuando cayó ante Croacia en la tanda de penales por 3 a 1.

Japón está invicta ante rivales europeos desde 2018|JFA

Así fue el arribo de la Selección de Japón en Monterrey

La Selección de Japón contó con un vuelo directo de Tokio hasta Monterrey de 15 horas, por lo que el equipo nipón inmediatamente llamó la atención de los aficionados una vez pisaron tierras mexicanas. Los jugadores junto al resto del staff siguieron los protocolos necesarios para poder iniciar su traslado al hotel de concentración.

@azafato.1 Así arriba la selección de Japón a el mundial ♬ Dai Dai - Shakira

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❤️🇯🇵 The Japanese national team enjoying Monterrey after their first training session on Mexican soil.



Japan will be facing Tunisia on June 20th at Estadio BBVA in the 2026 FIFA World Cup. 🇹🇳🏆 pic.twitter.com/byacXJ2gyg — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 3, 2026

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Una vez ya en su estancia dentro de Nuevo León, algunos jugadores optaron por caminar en las calles regiomontanas, destacando la presencia de Yūto Nagatomo, quien confesó su alegría por estar en tierras mexicanas para disputar una nueva Copa Mundial de la FIFA™. El futbolista no dudó en demostrar su deseo por ganar esta nueva edición.