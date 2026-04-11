Japón, ¿el rival a vencer? Esta es su monstruosa racha rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La última fecha FIFA trajo consigo resultados por demás interesantes para la Selección de Japón, misma que se perfila para ser una de las sorpresas más llamativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias a la espectacular racha que ostenta ante selecciones europeas.

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Japón se ha caracterizado por formar parte de las últimas ediciones mundialistas; sin embargo, nunca ha logrado dar el siguiente paso en instancias definitivas, un hecho que puede cambiar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 si se considera la espectacular racha que tiene ante potencias del viejo continente.

¿Cómo le ha ido a Japón enfrentando a potencias de Europa?

El último partido de la Selección de Japón concluyó con una victoria por 1-0 sobre Inglaterra en el mítico Wembley, lo cual habla de la espectacular regularidad que el conjunto asiático ha tenido de la mano de Hajime Moriyasu, sobre todo, cuando enfrente tiene rivales de Europa.

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De hecho, Japón no pierde ante equipos europeos, al menos en tiempo reglamentario, desde el 2018. Desde aquel momento a la fecha los nipones han disputado ocho enfrentamientos ante selecciones del viejo continente como Serbia, Alemania, España, Croacia, Turquía, Escocia e Inglaterra.

De hecho, en estos juegos Japón suma siete victorias y solo un empate frente a los croatas. Por si lo anterior fuera poco, vale decir que la última derrota del conjunto nipón se dio precisamente en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 cuando cayeron 3-2 frente a Bélgica, en uno de los juegos más entretenidos de aquel evento.

¿En qué grupo está Japón en la Copa Mundial de la FIFA 2026?

La Selección de Japón forma parte del Grupo F de la Copa Mundial de la FIFA 2026, mismo que comparte con los Países Bajos, Suecia y Túnez. A priori, la escuadra nipona buscará quedarse con el liderato del sector, aunque tampoco sería un fracaso si accede a la siguiente ronda como segundo de grupo.