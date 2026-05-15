ÚLTIMA HORA: Japón confirma su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección de Japón presentó oficialmente este jueves 14 de mayo su convocatoria de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026™ convirtiéndose en uno de los primeros equipos en definir su escuadra para la justa mundialista que arrancará este jueves 11 de junio en la cancha del Estadio de la Ciudad de México.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Francia confirma su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la ausencia de Camavinga

¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

Japón presenta su lista oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026

El director técnico de la Selección Japonesa, Hajime Moriyasu, definió su lista oficial de 26 convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El conjunto japonés se enfrentará a sus similares de los Países Bajos, Túnez y Suecia en el Grupo F y tendrá como sedes Arlington y Monterrey en donde buscará hacer historia y avanzar a la siguiente ronda como lo hizo en la edición de Qatar 2022 en donde llegó hasta los Octavos de Final.

Japón fue una de las primeras selecciones en calificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al conseguir su boleto como primeros del Grupo C de la eliminatoria asiática en donde compartía sector con Australia, Arabia Saudita, Indonesia, China, Bahréin.

🔹𝗦𝗔𝗠𝗨𝗥𝗔𝗜 𝗕𝗟𝗨𝗘🔹

⚽️メンバー発表⚽️



𝗚𝗞

早川友基 鹿島アントラーズ🇯🇵

大迫敬介 サンフレッチェ広島🇯🇵

鈴木彩艶 パルマ・カルチョ🇮🇹



𝗗𝗙

長友佑都 FC東京🇯🇵

谷口彰悟 シントトロイデンVV🇧🇪

板倉滉 アヤックス🇳🇱

渡辺剛 フェイエノールト🇳🇱

冨安健洋 アヤックス🇳🇱

伊藤洋輝… pic.twitter.com/R9WSIcarIy — サッカー日本代表 🇯🇵 (@jfa_samuraiblue) May 15, 2026

Entre los convocados de Japón para la justa mundialista destacan los nombres de Takefusa Kubo, Daichi Kamada, Watura Endo y Saaya Suzuki, jugadores que militan en las principales ligas de Europa.

Japón tendrá un solo amistoso previo al arranque del Mundial 2026 cuando se enfrente a Islandia el próximo 31 de mayo en el New National Stadium de Tokio.

Te puede interesar: OFICIAL: Este es el cambio más importante que tendrá el Estadio Banorte durante los próximos meses

