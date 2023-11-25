Javier Aguirre sale en defensa del ‘Cholo’ Simeone

El Atlético de Madrid recibirá al Mallorca –dirigido por el mexicano Javier Aguirre- en partido correspondiente a la Jornada 14 de LaLiga de España y, en la antesala del encuentro, el ‘Vasco’ habló sobre el estratega de los colchoneros, Diego Pablo Simeone.

“El ‘Cholo’ me encanta. Me encanta cómo le dio la vuelta al equipo. Todo lo que diga se quedará corto. La gente dice que el ‘Cholo’ es defensivo, pero lo ves jugar y, de repente, hace unos cambios en medio del partido. Es un crack. ¿Defensivo? ¡Qué defensivo ni qué hostias”, dijo.

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El enfrentamiento entre Mallorca y Atlético de Madrid

Recordó, además, que, a pesar de la relevancia mediática de ambos directores técnicos, el duelo tendrá como protagonistas a los 22 futbolistas que brinquen al terreno de juego.

"Nos enfrentaremos a un equipo de Champions y, con el ‘Cholo’, me quito el sombrero. No es un duelo personal entre él y yo, porque los que juegan son los futbolistas. Nosotros intentamos mejorar algunas cosas. Hay que hacer un partido perfecto, tratar de pillar sus debilidades, e intentar enchufarla si tenemos alguna posibilidad", explicó.

El oriundo de la Ciudad de México hizo referencia también al francés Antoine Griezmann, pilar ofensivo del ‘Aleti’: “Hace lo que quiere y donde quiere. Me hace recordar mucho a Aspas, que controlan los tiempos, saben situarse. Se puede sentar en la mesa de los grandes en cuanto a talento y progresión”.

|Getty Images

Al tiempo que destacó la importancia de no cometer errores para poder sumar, Aguirre habló acerca de las bajas que su escuadra tendrá este 25 de noviembre.

"Siempre he dicho que en un equipo no hay nadie imprescindible, aunque sea un jugador de 15 goles por temporada (Muriqi). Tenemos a Abdón (Prats), que para mí está en su mejor momento y a Larin, por el que apostamos fuerte; puede jugar cualquiera de los dos", sentenció.

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