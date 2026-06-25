Ningún video te mostrará este momento en el que Aguirre le dice a Memo Ochoa “vas a jugar” y él le responde “voy calentando”

Guillermo Ochoa tuvo una noche soñada en el Estadio Ciudad de México. Javier Aguirre, entrenador del combinado azteca, le dio la oportunidad de cerrar su carrera donde empezó: dentro del terreno de juego. El “Memo” ingresó en la segunda mitad del duelo contra Chequia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y jugó los últimos minutos, donde recibió la ovación de todo el estadio y de compañeros.

Sin embargo, pocos presenciaron el diálogo previo entre el “Vasco” Aguirre y Ochoa antes de que se lleve a cabo su ingreso. Las cámaras de TV Azteca Deportes tomaron la escena y en la misma se puede observar al entrenador de la Selección Mexicana mientras es abrazado por el experimentado guardameta con la indumentaria de precalentamiento. Rápidamente, le dice “Vas a jugar… voy a hacer el cambio”.

La emoción en el rostro de “Memo” Ochoa se pudo observar al instante y luego expresó: “Va, voy calentando”. Así fue como el portero de 40 años tuvo su ingreso en lugar de Raúl “Tala” Rangel, habiendo jugado 12 minutos en el triunfo de México por 3-0 sobre los europeos. Dicho encuentro quedará en la memoria de Ochoa y de todos los mexicanos, ya que fue el último juego del guardameta como jugador profesional.

Memo Ochoa disputó su último partido como profesional

Tras el juego contra Chequia, el histórico guardameta mexicano dejó un mensaje de agradecimiento y cierre emocional. Ochoa dijo que se iba “con la cabeza en alto” y “vacío por haberle entregado todo a la Selección”. También agradeció a su familia, a la afición, a sus compañeros y al “Vasco” Aguirre por permitirle vivir ese último momento en el Estadio Ciudad de México.

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Una de sus declaraciones más fuertes fue: “Mi primer partido, Azteca. Mi último partido, Azteca. Ha sido un hermoso capítulo final de mi carrera. Gracias, a todos”. De esta manera, el “Memo” dejó en claro que no volverá a jugar de forma profesional y buscará nuevos horizontes. Cabe recordar que el portero participó de seis Copas del Mundo, desde Alemania 2006 hasta México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Crédito: Mexsport

Qué viene para México en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Tras cerrar la Fase de Grupos con paso perfecto, la Selección Mexicana ya tiene definida su siguiente parada en la Copa del Mundo. El equipo de Javier Aguirre disputará los 16avos de final el martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde enfrentará a uno de los mejores terceros lugares de los grupos C, E, F, H o I. El rival se confirmará una vez que termine la actividad de esos sectores.