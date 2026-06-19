Javier Aguirre tenía muy bien leído el partido contra Corea del Sur: “El primero que tuviera un error perdía”

México le ganó a Corea del Sur y se aseguró el primer lugar del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En conferencia de prensa Javier Aguirre habló acerca de la estrategia del partido y quedó claro que lo había leído muy bien. “El primero que tuviera un error, perdía”, dijo el entrenador mexicano.

El DT habló tras la victoria de la Selección Mexicana ante la República de Corea y explicó algunas cosas. “Estuvimos mucho tiempo sin la pelota, es difícil salir satisfechos del todo. Estuvimos mucho más pacientes, mostramos madurez contra un rival muy duro como Corea. El que cometía el error, iba a perder el partido”, comenzó diciendo el “Vasco” Aguirre.

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Javier Aguirre entendió perfectamente el partido entre México y Corea del Sur

“El primero que se equivocaba, perdía y el portero de ellos cometió el error, después de atajarle a Obed Vargas y Raúl Jiménez. En cambio Tala Rangel atajó la única que tuvo Corea”, agregó el DT. “La afición de Jalisco nos trató de maravilla desde que llegamos y hoy se notó, te ayuda muchísimo”, agregó.

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Javier Aguirre no sabía que México se clasificaba primero del Grupo A

“Me había leído el reglamento del torneo, bastante grandecito era. No recordaba lo de diferencia de goles, del primer criterio de desempate. Me lo recordaron en el desayuno. A mí especialmente me tranquilizó y le dije a los jugadores que el empate matutino nos venía bien pero que había que hacer nuestro trabajo, sino de nada servía”, contó el DT.

Javier Aguirre, técnico de la Selección Mexicana|Jafet Moz/MEXSPORT

Además, Javier Aguirre reveló: “es algo difícil de manejar con los jugadores por las emociones, sabían ellos que ganando jugaríamos los dos siguientes partidos en el Estadio Ciudad de México y no salir del CAR, que para nosotros es un oasis”. Finalmente, el DT lo entendió y le salió todo bien.

El calendario de la Selección Nacional de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sábado, 13 de junio de 2026 – Fecha 1 – México 2-0 Sudáfrica – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 13:00 horas — Grupo A

Jueves, 18 de junio de 2026 – Fecha 2 – México 1-0 Corea del Sur – Estadio Guadalajara (Jalisco, México) – 19:00 horas — Grupo A

Miércoles, 24 de junio de 2026 – Fecha 3 – México vs. Chequia – Estadio CDMX (Ciudad de México, México) – 19:00 horas — Grupo A

Martes, 30 de junio de 2026 — 16avos de final — México v 3º Grupo C/E/F/H/I - Estadio CDMX (Ciudad de México, México)

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