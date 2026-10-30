Portero del América es nuevo fichaje del Necaxa para el Clausura 2027

Este jueves 29 de octubre del 2026, varios reporteros deportivos como Bruno Pont y César Luis Merlo dieron a conocer en sus redes sociales que el conjunto del Necaxa firmó su primer refuerzo para el Clausura 2027 de la Liga BBVA MX al llegar a un acuerdo con un portero del América de Cali.

El nuevo refuerzo de Necaxa para el Clausura 2027

El nuevo refuerzo que tendría Necaxa para el Clausura 2027 sería el portero Jean Fernandes de 31 años de edad, brasileño que tiene una altura de 1.87 metros.

Bruno informó que Jean Fernándes firmó por 4 años con el Necaxa antes de regresar con el Cerro Porteño, equipo con el que más partidos ha tenido en toda su carrera.

ANTICIPO: Jean Fernándes firmó por 4 años con el Necaxa del fútbol mexicano. Para el arquero y su representante no fue opción volver a #CerroPorteño. @rockandpop955 @nanduti #LaGranJugada https://t.co/OZ2eqy484w — Bruno Pont (@BrunoPont) October 29, 2026

Por su parte, Merlo informó que el portero llega libre al no renovar su contrato con el América de Cali.

🚨El arquero brasileño Jean Fernandes, primer refuerzo de la Liga MX para 2027. *️⃣Llega libre desde América de Cali y firmará por 3 años con opción a uno más con Necaxa. 🤝 @BrunoPont https://t.co/W6IIJ7FpPy https://t.co/cEyeJJENAg — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 29, 2026

Los números de Jean Fernandes

Jean Fernandes es un portero que ha disputado un total de 341 juegos en los que ha recibido 319 goles, ha dejado su porteria en cero en 129 encuentros en un total de 30,555 minutos en el terreno de juego.

Ha sido guardameta en los siguientes equipos: