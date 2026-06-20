Es figura de Bélgica y juega su primer Mundial, pero dejaría su selección por el nacimiento de su hijo

La Selección de Bélgica cuenta con una noticia de último minuto previo a su partido ante Irán. Una de las figuras de los Diablos Rojos podría ser una sensible baja en la fase eliminatoria de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ debido al nacimiento de su hijo.

Nos referimos a Jérémy Doku, jugador del Manchester City, quien confesó tener el deseo de poder asistir a tan emotivo momento. La fecha del parto estaría programada para la segunda semana de julio. Por lo que el extremo belga podría perderse los Cuartos de Final en caso de que su selección avanzara.

Jérémy Doku considera dejar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ para asistir la nacimiento de su primer hijo|Credito: @jeremydoku / Instagram

El dilema de Jérémy Doku sobre dejar la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Doku vive su primera cita mundialista al representar a la Selección de Bélgica. Por lo que la polémica en la prensa de su país no tardó en hacerse esperar luego de que el futbolista considerara la posibilidad de poder dejar la concentración de su equipo para ir al nacimiento de su hijo.

“Nadie quiere perderse el nacimiento de su primer niño, pero también sé que el futbol involucra muchas consideraciones. Sé que la federación respalda a sus jugadores y entiende sus situaciones, veremos qué podemos hacer”, comentó la figura del Manchester City.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Jérémy Doku, la nueva estrella de Bélgica?

Jérémy nació el 27 de mayo del 2002 en Amberes, Bélgica. Sus inicios se constataron dentro de las inferiores del Germinal Beerschot. Mientras que su debut en Primera División se dio con el R. S. C. Anderlecht en diciembre del 2017.

Jeremy Doku celebrates his goal 0-1 of Manchester City during the FIFA Club World Cup 2025 Group - G match between Juventus FC and Manchester City at Camping World Stadium on June 26, 2025 in Orlando, Florida, United States.|Harry Castiblanco/Harry Castiblanco

Su paso al futbol de Francia se cerró en el Stade Rennais FC en el año 2020. Sus grandes actuaciones en la Ligue 1 le valieron ser fichado por el Manchester City. La cifra de su traspaso a la Premier League constó de 64 millones de euros.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

No te pierdas los 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ totalmente EN VIVO y GRATIS que Azteca Deportes tiene para ti. Disfruta de todos los partidos de la Selección Mexicana, además de otros partidos de la fase de grupos, duelos de eliminación y la gran final. Podrás vivir esta gran experiencia mediante nuestras múltiples plataformas.