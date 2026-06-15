¿Fue Lukaku o fue gol en contra? Así fue la jugada con la que Bélgica logró el empate contra Egipto

En una jornada en la que Cabo Verde dio el golpe e igualó sin goles ante España, la gran favorita; también se dio otro empate muy interesante entre Bélgica y Egipto en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo africano dominó casi todo el partido pero los europeos lo igualaron sobre el final. ¿Fue gol de Romelu Lukaku o en contra?

Bélgica empató el juego ante Egipto en uno de los partidos de esta gran jornada mundialista. Romelu Lukaku revolucionó el partido al entrar de cambio en el minuto 66, provocando una anotación a los 20 segundos de haber pisado la cancha.

Tras un buen centro desde la derecha, el gigante presionó a dos rivales y, aunque en primera instancia parecía que Lukaku había conectado el balón, las repeticiones y la FIFA dieron el tanto como autogol de Mohamed Hany.

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Autogol pero con gran protagonismo de Romelu Lukaku

A pesar de que la jugada se registró de manera oficial como un autogol del zaguero egipcio, la intensa presión de Lukaku resultó determinante para la jugada. La fuerza del atacante desestabilizó por completo a la zaga africana. Esto obligó a Mohamed Hany a meter el balón en su propia portería.

De esta manera, la jugada encabezada por que le dio el empate a Bélgica frente a Egipto en el Estadio Seattle. El delantero belga llegó al torneo en medio de cuestionamientos sobre su condición física, pero respondió de inmediato siendo clave desde el banquillo de relevos.

El calendario de Bélgica en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Bélgica 1-1 Egipto – Estadio Seattle – 13:00 horas — Grupo G

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Bélgica vs. Irán – Estadio Los Ángeles – 13:00 horas — Grupo G

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Nueva Zelanda vs. Bélgica – Estadio Vancouver – 21:00 horas — Grupo G

El calendario de Egipto en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Lunes, 15 de junio de 2026 – Fecha 1 – Bélgica 1-1 Egipto – Estadio Seattle – 13:00 horas — Grupo G

Domingo, 21 de junio de 2026 – Fecha 2 – Nueva Zelanda vs. Egipto – Estadio Vancouver – 19:00 horas — Grupo G

Viernes, 26 de junio de 2026 – Fecha 3 – Egipto vs. Irán – Estadio Seattle – 21:00 horas — Grupo G

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