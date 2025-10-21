¡SE FILTRÓ! Así sería el jersey de visita de México para el Mundial 2026
El Tri volvería al color blanco, que no usaba desde hace cuatro años, con un diseño retro que hace homenaje a su historia
De acuerdo con el portal internacional especializado en jerseys deportivos Footy Headlines, se filtró el que sería el segundo uniforme de México para la Copa del Mundo 2026. La Selección Nacional retomaría el color blanco como base, acompañado de vivos en verde y rojo.
La filtración muestra a detalle el diseño que utilizaría la marca alemana para las camisetas de visita de las selecciones que patrocina, destacando el regreso del logo retro “Originals” y la tecnología Climacool en las versiones de jugador.
México volvería al tradicional color blanco, ausente desde Qatar 2022, con un diseño en el que los colores en verde y rojo resaltan en las mangas. Además, incluiría la leyenda “Somos México”, en alusión al papel del país como anfitrión del torneo.
Actualmente, los jerseys de los equipos patrocinados por las tres líneas rondan los 1,999 pesos en su versión aficionado y los 2,999 en su versión jugador. Se prevé un incremento cercano al 10% en los precios de las camisetas de las selecciones nacionales mundialistas al momento de su lanzamiento oficial.
👀 𝘿𝙚𝙩𝙖𝙞𝙡𝙨 https://t.co/ZRaRH1Rbbl pic.twitter.com/OqrcPm6T5H— Footy Headlines (@Footy_Headlines) October 20, 2025
México debutará en el Mundial 2026 el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (antes Azteca), en lo que será la tercera inauguración de una Copa del Mundo organizada en territorio mexicano, marcando un hecho histórico para el futbol nacional.