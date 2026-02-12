VIDEO: Así fue el nuevo FALLO de Jey Uso en la WWE; fans lo destrozan

El 2025 fue uno de los años más complicados en la carrera de Jey Uso , pues si bien recibió el respaldo total de la WWE al grado de convertirse en máximo campeón de la empresa, también es una realidad que sus constantes fallos hicieron que perdiera el carisma que cosechó durante meses.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Ante tal situación, la WWE decidió “bajarlo” de nivel y ahora se mantiene en la zona midcard de la empresa con el campeonato de parejas junto a su hermano Jimmy Uso. A pesar de ello, Jey continúa protagonizando fallos importantes en sus luchas, y una de ellas se dio hace unos días.

¿Jey Uso nuevamente falló? Así fue el fail de la estrella de la WWE

Todo ocurrió en la última edición del Monday Night RAW, cuando Jey y Jimmy Uso pusieron en juego el campeonato de parejas de la WWE nada más y nada menos que ante Alpha Academy. El resultado se veía desde lejos, pues era imposible que los Uso cayeran luego de obtener los títulos hace apenas unos meses.

Cuando creíamos que la vuelta de Jey Uso a la división en parejas era para que se sintiera más confiado y tranquilo sin tanta presión como estelarista, continúa cometiendo botches.#WWERAW



pic.twitter.com/YbiV4Q01kQ — Falbak (@Falbak_) February 10, 2026

Sin embargo, esto no eximió que Jey Uso ofreciera uno de los peores combates que ha tenido en estos meses camino a Wrestlemania. Y es que el luchador de 40 años de edad no solo quedó a deber en cuanto a intensidad se refiere, sino que no supo conectar correctamente una patada a su rival a pesar de que este se encontraba en el piso.

El video de inmediato se hizo viral en las redes sociales y muestra cómo Jey Uso no estaba concentrado en la pelea, motivo por el cual, como era de esperarse, fanáticos de la WWE comenzaron a criticarlo al asegurar que no cuenta con las armas suficientes para ser uno de los rostros de la empresa.

¿WWE le dará otra oportunidad para sobresalir?

Recientemente se supo que Jey Uso formará parte de uno de los clasificatorios para llegar a Elimination Chamber , unos de los eventos más importantes de la WWE camino a Wrestlemania 42. Si el samoano logra la victoria, no se descarta que vuelva a estar presente en esta edición, a llevarse a cabo a finales de este mes.