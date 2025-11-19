Apostador encara a Jimmy Butler en la calle por apuesta fallida

El mundo de las apuestas deportivas volvió a cruzar una peligrosa línea, y esta vez el protagonista fue Jimmy Butler, jugador de los Golden State Warriors, quien fue increpado en plena calle por un apostador molesto. La escena, captada en video y viralizada en redes sociales, ocurrió en San Francisco, donde Butler caminaba tranquilamente con un café y audífonos cuando un hombre comenzó a gritarle desde un auto.

El desconocido, visiblemente alterado, reclamó que Butler no cumplió con un performance específico que él necesitaba para cobrar una apuesta. “Bro, metí 3 mil dólares para cobrar 30 mil. ¿Por qué no anotaste 30 puntos? ¿Acaso trabajas para Las Vegas o qué?”, gritó el apostador, acusando al jugador de haberlo “arruinado” por no llegar a la cifra de puntos esperada.

Butler se acercó al auto, aunque su respuesta no alcanzó a escucharse en el video. Aun así, su reacción tranquila contrastó con el tono agresivo del sujeto, dejando claro que el incidente refleja una problemática que crece alrededor de la NBA y las apuestas deportivas.

El partido que detonó el reclamo: ¿por qué no llegó a 30 puntos?

Según los reportes y la fecha en que el video se volvió viral, el apostador se refería al partido del viernes entre Golden State Warriors y San Antonio Spurs. En ese duelo, los Warriors ganaron 109-108 en Texas, pero Jimmy Butler anotó 21 puntos, lejos de los 30 que el hombre necesitaba para su parlay de alto pago.

En esa misma noche, el máximo anotador del equipo fue Stephen Curry, quien se destapó con 49 puntos, eclipsando ofensivamente al exjugador del Miami Heat. Butler, quien promedia 19.1 puntos por partido en la temporada 2025-2026, no suele figurar como un anotador explosivo de 30+ puntos, lo que hace aún más absurda la confrontación.

Un síntoma del grave problema de apuestas en la NBA

Si bien en Estados Unidos las apuestas deportivas son legales y forman parte del negocio del deporte, episodios como este evidencian un riesgo creciente: aficionados que confunden a los atletas con responsables directos de sus pérdidas.

La NBA ya reconoce que los reclamos, insultos y hasta amenazas hacia jugadores por apuestas fallidas van en aumento. Lo ocurrido con Jimmy Butler en San Francisco es una señal más de cómo el fanatismo y el juego cruzan límites peligrosos, afectando a deportistas que simplemente hacen su trabajo dentro de la duela.