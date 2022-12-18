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Fútbol

Joan Capdevila: Messi merecía este Mundial

El campeón del mundo con España, Joan Capdevila elogió a la Argentina de Lionel Scaloni de quien fue compañero de equipo en La Liga y se rinde ante Messi

Celebra toda Argentina, van a ganar la Copa del Mundo
Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Final - Argentina v France - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - December 18, 2022 Argentina’s Lionel Messi celebrates with teammates during the penalty shootout REUTERS/Dylan Martinez|Reuters

Escrito por: Raúl Nuñez

Argentina se coronó campeona del mundo en la justa mundialista de Qatar 2022 tras vencer a la Selección de Francia, dirigida por Didier Deschamps 3-3 (4-2 en la tanda de penales), desde la cancha del Estadio Lusail.

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Los elogios no se han hecho esperar por las diferentes personalidades para los sudamericanos, luego de alcanzar la gloria de la fiesta más grande del futbol a 36 años de no conseguirlo.

Joan Capdevila, quién fue parte de la exitosa plantilla de La Furia, ganadora de la Eurocopa de 2008 y el Mundial de Sudáfrica 2010, habló sobre el merecimiento de Lionel Scaloni, timonel de la celeste y blanca.

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"Fuimos compañeros en el Dépor. Nadie apostaba nada por él cuando se puso a los mandos de Argentina y ya tiene en su haber la Copa América y un Mundial. Ha demostrado que merece estar ahí".

Lionel Scaloni festeja el título en la Copa del Mundo de Qatar 2022


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Capdevila analizó el partido de la Albiceleste y reconoció su nivel: "Argentina ha sido mejor. Hemos tenido emoción, goles... Un auténtico partidazo en líneas generales. Pero los de Scaloni han hecho más méritos para ganar. A Francia no se la ha visto hasta el minuto 70, cuando han empatado y han ido a por la final".

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El ex futbolista español elogió a la ‘Pulga’: "Messi ha sido un líder, un auténtico capitán. Se ha echado el equipo a la espalda. Ha marcado goles, ha dado asistencias y ha salido en defensa de su selección cuando ha sido necesario. Era su última oportunidad y lo ha dado todo para conseguir la Copa".

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