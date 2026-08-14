Joel Huiqui defendió a uno de los más criticados en Cruz Azul y explicó por qué juega

Cruz Azul sufrió un duro revés luego de perder 2 a 1 ante Chicago Fire en el último partido de la Fase de Grupos. Joel Huiqui rompió el silencio en la rueda de prensa post partido luego de que quedaran eliminados de la Leagues Cup 2026 y destacó la defensa del entrenador de Gabriel 'Toro' Fernández, uno de los jugadores más criticados del plantel.

Toro Fernández, delantero uruguayo, aún sigue sin anotar con la Máquina. En ese sentido, Joel Hiqui explicó dentro de su lectura del partido las dificultades por las que atravesó Fernández luego de no marcar ante Chicago. Además, mencionó el aporte que hace cuando el jugador no logra encontrarse con el gol.

Joel Huiqui rompe el silencio tras caer eliminados de la Leagues Cup 2026|Crédito: Instagram/@joel_huiqui3

Joel Huiqui sale en defensa de Toro Fernández tras la eliminación en la Leagues Cup 2026

Joel Huiqui fue cuestionado por la sequía goleadora de Toro Fernández y sobre la posibilidad de sumar otro atacante en el mercado de fichajes. El entrenador cementero decidió reflejar los aportes que el futbolista deja dentro del terreno de juego que resultan importantes para el desempeño del equipo.

“Én distintas fases del juego, sobre todo en la defensiva, presiona bien, cierra carriles, tapa líneas de pase y también se mueve bien en ataque”, comentó Huiqui en la rueda de prensa. En ese sentido, considera que el problema que tiene Fernández es más colectivo que de un solo jugador, sobre todo porque requiere de gente que pueda llegar al área para poder generar mayor peligro.

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Los números de Toro Fernández en Cruz Azul

El delantero de 32 años suma 85 partidos disputados como jugador de Cruz Azul en el que anotó 25 goles y registró 11 asistencias. En el presente Apertura 2026, cuenta con 1 gol y 1 asistencia en 3 partidos.

Gabriel Fernández suma 25 goles en Cruz Azul|Instagram: Cruz Azul

En cuanto a su paso por la Leagues Cup 2026, el Toro no registró ni un solo gol en los 3 partidos que jugó. En ese contexto, las críticas de la afición cementera no tardaron en hacerse esperar luego de que se consumara la eliminación al quedar en quinto lugar dentro del grupo.

