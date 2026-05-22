Nadie esperaba cómo Joel Huiqui iba a encontrar al reemplazo igual de Érik Lira en Cruz Azul y jugó muy bien

Cruz Azul y Pumas UNAM no pasaron del empate 0-0 en la Gran Final de ida disputada en el Estadio Ciudad de los Deportes este jueves 21 de mayo. Al margen de la falta de efectividad ofensiva de La Máquina y las críticas por no conseguir un buen resultado, Joel Huiqui acertó al encontrar al reemplazo ideal para Érik Lira —en la Selección Mexicana— en un futbolista que casi nadie se imaginaba.

A pesar de que Cruz Azul perdió una gran racha por culpa de Keylor Navas, en la mitad del campo se pudo ver un buen nivel de algunos jugadores y el que sorprendió a todos en la Máquina Celeste fue Amaury García. Con 24 años se convirtió en la sorpresa del equipo azul, dando una buena actuación. Además, se sabe, la tarea no era fácil porque debía reemplazar al capitán.

Así jugó Amaury García en Cruz Azul contra Pumas UNAM

En el primer partido de la final del Clausura 2026, Amaury tuvo buenas estadísticas y dejó conforme a gran parte de los aficionados del conjunto de La Noria, pues funcionó como un escudo para los centrales, ayudando a que el balón no llegue con peligro hacia el área de Cruz Azul. Afortunadamente para él y para el flamante entrenador Huiqui, las cosas le salieron bien.

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Entre sus estadísticas más importantes, se destaca que dio 30 de 36 pases precisos, acertó 3 de 6 pases largos y tuvo 50 toques. Además, Amaury ayudó con 10 contribuciones defensivas, realizó 3 de 4 entradas con éxito, 4 intercepciones, 2 despejes y 5 recuperaciones. Por último, García ganó 5 de 9 duelos en el suelo y 1 aéreo (el único que intentó).

Amaury García en Cruz Azul.|Instagram @amaury_gm

Los números de Amaury García, el futbolista que Joel Huiqui descubrió en Cruz Azul

Si bien Amaury llegó en julio de 2024 a Cruz Azul (justamente desde Pumas), justamente en esta temporada comenzó a tener más protagonismo en el primer equipo de La Noria. Pues, de acuerdo a los datos de BeSoccer, las estadísticas de García en este Clausura 2026 han sido las siguientes: