OJO: este es el jugador mexicano que ha corrido más kilómetros en los partidos del Mundial 2026

La Selección Mexicana comenzó su camino en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con dos victorias que confirmaron su liderato del Grupo A. El equipo dirigido por Javier Aguirre venció 2-0 a Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México y después superó 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara.

Más allá de los goles y los resultados, los reportes físicos de FIFA dejaron un dato que llama la atención: el futbolista mexicano que más kilómetros recorrió en los primeros dos partidos no fue un mediocampista ni un extremo, sino un defensor central.

Johan Vásquez, el jugador mexicano que más corrió hasta ahora

De acuerdo con los reportes oficiales del FIFA Training Centre, Johan Vásquez fue el jugador mexicano que más kilómetros acumuló en los dos primeros partidos del combinado azteca en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Johan Vásquez es el jugador mexicano con más kilómetros recorridos|Crédito: @miseleccionmx / X

El defensor recorrió 10,046.9 metros ante Sudáfrica y luego sumó 10,744.8 metros frente a Corea del Sur. En total, Vásquez llegó a 20,791.7 metros, lo que equivale a 20.79 kilómetros recorridos en los dos encuentros de la Fase de Grupos.

El dato toma mayor relevancia porque Johan Vásquez ha sido uno de los titulares fijos en el inicio de México dentro del torneo. Su registro refleja su participación constante en salida, cobertura defensiva y recorridos largos para sostener la línea del equipo.

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La corta diferencia con Erik Lira

El segundo lugar dentro del registro mexicano quedó en manos de Erik Lira, quien terminó muy cerca de Johan Vásquez. El mediocampista acumuló 20.74 kilómetros en los dos primeros partidos.

Lira recorrió 8,877.0 metros ante Sudáfrica y después elevó su registro contra Corea del Sur, donde llegó a 11,868.5 metros, el dato individual más alto de México en ese segundo compromiso.

La diferencia entre Johan Vásquez y Erik Lira fue mínima: apenas 46.2 metros separaron al defensor del mediocampista después de 180 minutos.

|Instagram: Erik Lira

Los futbolistas de México que más kilómetros acumularon

Después de Johan Vásquez y Erik Lira, el tercer lugar fue para Jesús Gallardo, quien acumuló 20.20 kilómetros entre los duelos contra Sudáfrica y Corea del Sur.

Más atrás aparecen Roberto Alvarado, con 18.92 kilómetros, y Julián Quiñones, con 18.77 kilómetros. Ambos también tuvieron una carga física importante en el arranque mundialista de México.

El top mexicano tras los primeros dos partidos quedó así:

