Qué pasa si México pierde o empata contra Chequia: todavía se puede mover el tablero

La última jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ define las posiciones del Grupo A. La Selección de México se enfrenta al combinado de Chequia en el Estadio Ciudad de México y el resultado que obtenga podría repercutir en la tabla de los terceros puestos.

México vs Chequia, clave para las aspiraciones del conjunto dirigido por Javier Aguirre

El conjunto dirigido por Javier Aguirre encara el compromiso con la total tranquilidad de tener asegurado el boleto a la siguiente ronda del certamen veraniego tras las contundentes victorias conseguidas frente a Sudáfrica y Corea del Sur, consolidandosé como el líder absoluto del Grupo A. Un empate en este duelo dejaría al conjunto checo en una situación de espera con dos puntos acumulados que serían insuficientes para competir contra los terceros lugares de los sectores que alcancen las tres o cuatro unidades. Si Chequia pierde ante la ofensiva mexicana quedará eliminada. Por el contrario, una victoria histórica de los europeos ante el combinado nacional líder del grupo provocaría la clasificación en la parte más alta del escalafón de los terceros.

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México vs Chequia, un duelo que puede cambiarlo todo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Las próximas horas resultarán fundamentales para observar si el estratega Javier Aguirre realiza modificaciones en la alineación titular con el objetivo de dosificar el esfuerzo físico, lo que podría repercutir directamente en el resultado contra Chequia. El conjunto europeo tiene la necesidad de ganar si quiere seguir con vida, mientras que México con un equipo alternativo podría bajar la intensidad o alterar su manera de jugar, ya que no serían los mismos futbolistas que vienen disputando los partidos habitualmente.

El silbatazo inicial del árbitro argentino Yael Falcón Pérez decretará el arranque de un partido que tendrá la atención de Sudáfrica y Corea del Sur también. Con este escenario, está claro que México vs Chequia no será un partido más, sino que puede cambiarlo todo en el tablero actual de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.