John Cena y los luchadores de la WWE que vinieron a México por última vez en 2011

Han pasado algunas semanas desde que se confirmó la noticia y la misma sigue generando curiosidades en el mundo de las redes sociales, pues después de más de 15 años la WWE confirmó su regreso a México, más precisamente a la capital del país, de cara a los próximos meses.

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Fue durante la edición de Noche de los Grandes que la WWE confirmó su regreso a México para este mismo año, lo cual sugiere el retorno de la empresa al país después de 15 años de ausencia. Ante esta situación, luce interesante conocer qué luchadores arribaron a la República en aquella ocasión.

¿Qué luchadores trajo la WWE a México la última vez en 2011?

La historia se remonta a la vez en que la WWE se presentó en México por última vez en 2011, siendo el Palacio de los Deportes el recinto idóneo para ello. En aquella ocasión, el país estaba representado por Alberto del Río, quien como era de esperarse hizo acto de presencia en dicha función.

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Sin embargo, no fue el único. Así como el Patrón, la WWE sacó la casa por la ventana a través de luchadores de renombre tanto en RAW como en Smack Down. Y entre los más destacados aparecen figuras como El Big Show y John Cena, quien se retiró de la lucha libre en diciembre pasado.

Del mismo modo, otros elementos de renombre en aquellos años como Kofi Kingston, Dolph Ziggler, Jack Swagger y Jim Ross se hicieron presentes en dichos eventos, mismos que fueron un total éxito no solo en cuanto a nivel de espectáculo se refiere, sino también en el ámbito económico.

¿Hubo un duelo de máscaras cuando la WWE vino a México en 2011?

La respuesta es sí. Y es que, aprovechando la enorme rivalidad que había entre ambos luchadores, así como la esencia de la lucha libre mexicana, la WWE decidió hacer un duelo máscara vs máscara entre Sin Cara y Sin Cara Negro, mismo que terminó con el triunfo del hoy conocido como Místico en el CMLL.