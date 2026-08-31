ÚLTIMA HORA: Lionel Messi se retira de la Selección Argentina: “Me vacié, ya no tengo más para dar“

Luego de semanas de reflexión posterior a la final de la Copa del Mundo 2026, el capitán y máximo referente del balompié argentino, Lionel Messi, rompió el silencio en sus redes sociales para confirmar lo que millones de aficionados temían: se retira de la Selección Argentina.

Argentina 3-0 Argelia | Messi firma un HAT-TRICK histórico en el Mundial 2026

Con una carta cargada de emotividad, el '10' explicó que, aunque la decisión "dolió y duele en el alma", siente que ha llegado el momento exacto de dar un paso al costado y permitir el relevo generacional en la Albiceleste.

¿Qué es lo que escribió Lionel Messi para anunciar su retiro?

Este es lo que escribió en su Instagram: “Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección…

Fue una decisión que dolió y duele en el alma pero entiendo que es el momento. Les juro que siempre dejé todo, no solo los últimos años que se ganó todo antes también y siempre peleé y me dejé todo por esta camiseta, por darles alegrías y hacer que se sientan orgullosos de ser argentinos a través del futbol.

Queda poco y se van cerrando etapas y esta es una que me duele mucho. Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar.

Gracias por todo el cariño de estos 20 años. Voy a extrañar mucho escucharlos desde adentro. Ahora voy a ser uno más de ustedes, alentando y bancando siempre desde afuera (en las buenas y en las malas, mucho más).

Gracias a mi familia por estar siempre, por acompañarme en este viaje tan hermoso pero difícil. Gracias a cada uno de entrenadores, compañeros y dirigentes que me tocó compartir. Me llevo recuerdos y momentos inolvidables vividos.

Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero!

Gracias Dios por hacerme argentino.

¡Vamos Argentina!”

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cuáles son los logros de Messi con la Selección Argentina?

Lionel Messi se despide del combinado nacional dejando un vacío difícil de llenar, pero con la tranquilidad de haber transformado el destino del futbol argentino. Atrás queda un historial legendario adornado con la Copa del Mundo Qatar 2022, el bicampeonato de la Copa América (2021 y 2024), la Finalissima y la Medalla de Oro en Pekín 2008. Además, de sumar dos subcampeonatos mundiales, uno Brasil 2014 y el otro México, Estados Unidos y Canadá 2026.

baja el telón como el máximo anotador histórico con 125 goles, una cifra casi inalcanzable para las próximas generaciones.

Se cierra el capítulo más glorioso de la Albiceleste, pero el mito del '10' continuará latente en cada rincón donde se ruede una pelota.

