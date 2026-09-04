Hora exacta del debut de Santiago Gimenez con el Porto en la Primeira Liga de Portugal

Santiago Gimenez, nuevo refuerzo del Porto de Portugal para la temporada 2026-2027, podría tener su debut con el equipo quizás más pronto de lo esperado; el mexicano recién desempecado hacia el futbol de la Primeira Liga entró a la convocatoria y ante las lesiones que aquejan al equipo no se descarta que pudiera arrancar en el encuentro ante el Moreirense.

La temporada en Portugal lleva ya cuatro partidos, y ahora en la Jornada 5 de 34 que componen el calendario, Gimenez podría arrancar e inclusive marcar en el Estadio Dragao, casa de su nuevo equipo que encontró una negociación al filo del cierre de transferencias con el equipo del Milan.

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Horario del debut de Santiago Gimenez con el Porto

El cotejo está marcado para que suceda en punto de la 1:15 de la tarde tiempo de México, entre el Porto y el Morereise.

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Porto, marcha con paso perfecto en la temporada; ante Morereise tienen otra chance

El cuadro del Porto suma 12 puntos en el torneo, producto de sus cuatro victorias en los cuatro partidos disputados.

Su paso es tan prometedor porque ademas no han recibido gol, siendo el único equipo que conjuga el marchar invicto y sin recibir goles en contra.

Detrás de Porto viene el Sporting que tiene 10 puntos tras sus tres victorias y un empate; el top 5 en la Primera Liga ahora mismo están compuestos por Arouca, Santa Clara y el Benfica.

En lo que respecta al Moreirense, están en el sitio 11 y a media tabla están con sus cuatro puntos pero con un juego pendiente.

En Portugal, los dos mejores equipos campeón y subcampeón va directo a Champions League; de momento Porto está ahí pero faltan 29 partidos de la temporada para definir los que van a Champions, Europa League o Conference League.