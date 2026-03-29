Su contrato con América termina en meses y ahora Jonathan dos Santos revela su futuro: “Tengo muchas ganas...”

Jonathan dos Santos ya suma 4 años jugando para el Club América desde su llegada a principios del año 2022. A lo largo de esta etapa, el experimentado mediocampista se ha convertido en uno de los capitanes del equipo de André Jardine y su rol ha pasado a ser secundario en la cancha, aunque importante dentro del vestidor. Sin embargo, su contrato está a punto de expirar y no hay noticias sobre una posible renovación.

Dos Santos finaliza contrato con las Águilas el próximo 30 de junio y, una vez culmine el Clausura 2026, será agente libre. En medio de las especulaciones sobre un posible retiro debido a sus 35 años de edad, el jugador rompió el silencio y dejó unas palabras que llamaron la atención, pero que sembró cierta tranquilidad en el Nido de Coapa, ya que sus intenciones de seguir en el América parecen ser claras.

Dos Santos mantiene viva su ilusión de seguir jugando en el América|Club América

“A pesar de tener 35 años, ya casi al final de mi carrera tengo muchas ganas, sigo teniendo la ilusión de jugar cada partido, vestir la camiseta y por ahora seguir disfrutando, no sé que me vaya a deparar el futuro, pero ahora estoy en el presente y la verdad no quiero pensar mucho en ese momento del retiro”, fue lo que expresó el canterano del FC Barcelona previo al duelo amistoso frente a Tigres que se jugó en Arkansas, Estados Unidos.

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Jonathan dos Santos definirá su futuro partido a partido

El centrocampista mexicano se muestra comprometido con el presente del conjunto azulcrema, pero sabe que su presencia en la Liga BBVA MX no depende solo de su motivación. Dos Santos empieza a sentir el peso de la edad y no puede asegurar su continuidad en el América. De todos modos, su deseo es seguir jugando al futbol mientras pueda seguir aportando al equipo de Jardine.

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De cara a lo que viene, América tiene la intención de realizar una amplia reconstrucción de su plantilla y es posible que Jonathan dos Santos esté fuera del proyecto. Su vínculo finalizará junto con el fin del Clausura 2026 y, hasta el momento, la directiva no se ha sentado a hablar con el jugador para negociar su continuidad en Coapa.

Los números de Jonathan dos Santos en América durante el 2026

Teniendo en cuenta todas las competiciones, Dos Santos lleva jugados 12 partidos con la camiseta del América en 2026. Hasta el momento no ha logrado anotar ni asistir a sus compañeros, jugando un total de 280 minutos. Estos números dejan en claro el rol secundario del mediocampista en el equipo, quien ha sumado solo dos partidos como titular desde que comenzó el año.

