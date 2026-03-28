Rayados de Monterrey quiere a toda costa a una pieza clave del Club América para salir de la mala racha

Rayados de Monterrey sigue mal y de malas en este Clausura 2026, pues luego de la salida de su entrenador, Anthony Martial fue separado del plantel por una indisciplina, aunado a los malos resultados que lo tienen fuera de puestos de Liguilla. Por ello, los altos mandos del conjunto regio quieren a toda costa a una pieza clave del Club América para salir de su mala racha.

En los últimos días ha sonado en la Sultana del Norte el nombre de Santiago Baños para llegar en reemplazo de José Antonio “Tato” Noriega, quien sigue sin darle a la institución el ansiado título que la afición tanto anhela y al que Sergio Ramos catalogó como “vendehúmos”. Incluso, el directivo de las Águilas reúne los requisitos que el club busca, por lo que es una opción.

El equipo regio tiene en la mira a Santiago Baños.|Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo

“Reúne hasta ahora un requisito que para la gente de Monterrey es fundamental para poder ser dirigente: haber jugado en Rayados. Por eso, se liga el nombre de Santiago Baños por el hecho de haber jugado y formado parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera”, mencionó el periodista David Medrano en su canal de YouTube.

TE PUEDE INTERESAR:



La etapa de Santiago Baños con Rayados de Monterrey

Baños ha tenido una gran etapa con el América, pues desde que llegó en 2011 como parte del cuerpo técnico de Miguel Herrera conquistó un título. Desde que tomó la presidencia deportiva del club en 2017, suma 4 campeonatos de la Liga BBVA MX, entre ellos el histórico tricampeonato.

Debido a su éxito, es opción para Rayados, club en que ya estuvo, la cual fue en su etapa como jugador, donde permaneció durante 3 años, de verano de 2004 a mediados de 2007, para después irse a Puebla y colgar los botines un semestre después.

Santiago podría saldar la deuda que tiene con el conjunto regio, ya que durante su estadía en el club se quedó a un paso de conquistar el título de liga al perder 2 finales.