De última hora: futbolista mexicano ficha con equipo de Alemania

El mercado de fichajes en Europa trajo consigo un movimiento de último minuto que involucra a la República Mexicana y que tiene como protagonista a Jonathan Gómez, jugador que, a partir de esta temporada, formará parte de un equipo que disputa partidos en Alemania.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Jonathan Gómez, lateral por izquierda mexicoestadounidense de 23 años, formará parte del VfL Osnabruck, equipo que se desempeña en la segunda división de Alemania y que confió en él para convertirlo en su refuerzo de lujo, por lo que aquí conocerás todos los detalles al respecto.

¿Cómo se dio la llegada de Jonathan Pérez a Alemania?

Medios oficiales señalan que Jonathan Gómez confirmó su cesión al Osnabruck de la segunda división de Alemania durante la siguiente temporada, esto recordando que hace poco firmó con el PAOK de Grecia un acuerdo que lo vincula con el club hasta el verano del 2028.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Jonathan Gómez 🇲🇽🇺🇸 (23) deja al PAOK 🇬🇷 este verano y sale cedido rumbo al VfL Osnabrück. Tras su breve paso por Grecia, el defensor mexicoamericano ahora jugará en la Bundesliga 2, es decir, la segunda división de Alemania.



Cabe señalar que JoGo renovó con PAOK hasta el verano… pic.twitter.com/ad6AmJkgd3 — Julio Rodríguez (@julioordz10) September 1, 2026

Se trata, entonces, de una transferencia no definitiva en donde el lateral izquierdo buscará tener más minutos en el campo que lo llenen de regularidad en el viejo continente, por lo que considera que su paso por la Bundesliga 2 puede ser fructífero en el proceso de crecimiento que tiene en Europa.

¿Cuándo llegó Jonathan Gómez a Europa y en qué lugar se encuentra su nuevo club?

Cabe mencionar que fue en 2022 cuando Jonathan Gómez tuvo su primer acercamiento a Europa luego de integrarse a la Real Sociedad para, posteriormente, llegar al Mirandés y al Albacete. Su paso por el PAOK de Grecia supone un reto interesante, mismo que deberá afrontar después del préstamo con el equipo de Alemania.

Bajo este contexto, vale decir que el Osnabruck no inició del todo bien su participación en la Bundesliga 2 luego de estar en los últimos lugares de la tabla general tras acumular 3 puntos de 9 posibles. Su siguiente duelo en Liga será este domingo cuando se mida al Eintracht Braunschweig.