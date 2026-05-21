Jordan Carrillo es la figura de Pumas UNAM y su precio de mercado subió como nunca

Jordan Carrillo es el jugador que se postuló para ser convocado para la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la previa a la Gran Final del Clausura 2026. Al margen de eso, está claro que su nivel en Pumas de la UNAM ha sido fantástico durante este torneo de la Liga BBVA MX. Por eso mismo su valor de mercado creció como nunca antes, alcanzando el pico de su carrera.

El rendimiento individual del mediapunta y extremo del conjunto universitario fue clave para que el equipo llegue a la Gran Final con Cruz Azul (una estadística dice que serán campeones). Siendo clave en el equipo de Efraín Juárez, esto se trasladó al plano financiero, a la cotización del jugador. Pues Carrillo tuvo una revalorización superior al 500% en un periodo de cinco meses.

Así creció el valor de mercado de Jordan Carrillo en Pumas UNAM

Evolución económica: El mediocampista mexicano cotizaba en 1.3 millones de euros en diciembre de 2025.

Valor actual: Su precio en el mercado de fichajes alcanzó los 8 millones de euros en mayo de 2026, según datos de Transfermarkt.

Su precio en el mercado de fichajes alcanzó los 8 millones de euros en mayo de 2026, según datos de Transfermarkt. Incremento porcentual: La carta del futbolista azteca registró un aumento superior al 500% en un periodo de cinco meses.

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Jordan Carrillo apareció cuando Pumas lo necesitaba

La Fase Final de la Liga MX fue el escenario principal de su consolidación. Carrillo se destacó al registrar goles consecutivos frente a rivales de jerarquía como el Club América y el Pachuca en las rondas de eliminación directa. El pasado 17 de mayo, anotó el gol de la victoria por 1-0 ante los Tuzos, sellando el boleto de la escuadra auriazul a la serie por el título.

¿Qué le depara a Jordan Carrillo en el futuro en Pumas?

La explosión de su nivel aceleró los planes de la directiva de cara al futuro de la plantilla. El futbolista se encuentra en calidad de préstamo procedente de Santos Laguna. Ante el inminente final del acuerdo de cesión, los altos mandos del club de la UNAM diseñan ofertas que incluyen el intercambio de jugadores para retener la ficha definitiva del volante.

