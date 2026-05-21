Javier Aguirre solo le faltan 2 convocados, pero este crack se postuló para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026 a última hora

En las últimas horas el periodista de TV Azteca David Medrano informó que a Javier Aguirre únicamente le faltan dos jugadores para completar la lista de 26 que viajarán a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Sin embargo, hay un futbolista que se postuló de última hora para disputar el torneo y se trata nada menos que de una de las figuras de la Liga BBVA MX.

El jugador en cuestión es Jordan Carrillo, quien integra la prelista de 55 futbolistas de la Selección Nacional de México. De todos modos, distintos reportes indican que es complejo que este jugador de Pumas UNAM pueda disputar el Mundial que comienza el próximo 11 de junio. De todos modos él habló públicamente acerca de esta posibilidad.

¿Qué dijo Jordan Carrillo sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Sin pelos en la lengua, el crack del club Universidad Nacional habló acerca de la posibilidad de disputar el máximo torneo del futbol de selecciones. “Yo lo que más quisiera sería estar entrenando para el Mundial, seguiré trabajando con esa ilusión, es un sueño. Lo primero que quiero es ganar y levantar la Copa (del Clausura 2026), y que sea lo que Dios quiera”, expresó.

TE PUEDE INTERESAR:



Así queda demostrado que Carrillo no solo dará lo máximo de sí mismo para que Pumas corte su sequía de 15 años sin títulos en la gran final contra Cruz Azul, sino que también lo hará pensando en ser citado por el “Vasco” Aguirre.

Jordan Carrillo comenzó a destacar hace poco en Pumas

Cabe destacar que el futbolista de 24 años recién en el último mes comenzó a destacar con un aporte ofensivo que impacta en los números. El delantero cedido por Santos Laguna y que brilla en Pumas con Efraín Juárez viene de varios partidos jugando al máximo nivel y reflejándolo en las estadísticas.

“Me siento muy ilusionado con la Selección Mexicana” 🥹



Jordan Carrillo acepta que no pierde la esperanza de ser considerado por Javier Aguirre para el Mundial 2026 🇲🇽 pic.twitter.com/bkBchPa7lF — De10Sports (@De10Sports) May 21, 2026

En los últimos siete partidos —tres por fase regular y cuatro por Liguilla— Jordan Carrillo marcó 4 goles y aportó 2 asistencias. De hecho, convirtió el gol que le dio la clasificación contra el América y también el tanto que significó superar la serie con Pachuca. ¿Le alcanzará tener una gran final para jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026?