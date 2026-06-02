Jordan Carrillo revela detalles de su posible salida de Pumas UNAM

El entorno de los Pumas de la UNAM se encuentra en plena sacudida tras haber perdido la Gran Final del torneo Clausura 2026 frente a Cruz Azul —hasta hubo una burla en CU—. En medio de la incertidumbre por la conformación de la plantilla para el próximo certamen, Jordan Carrillo rompió el silencio y dejó un curioso mensaje sobre su continuidad y posible salida.

El talentoso mediocampista ofensivo y extremo se convirtió en una de las piezas más cotizadas del mercado mexicano debido a su brillante rendimiento bajo las órdenes de Efraín Juárez. Ante los crecientes rumores que lo vinculaban con los clubes más poderosos de la Liga BBVA MX y del exterior, el futbolista de 24 años parece haber aclarado su postura para el Apertura 2026.

El mensaje que definiría el futuro de Jordan Carrillo

“Competiré hasta que me muera, pelearé por esto hasta que me muera, Pumas…”, expresó el futbolista. Esta frase fue interpretada de inmediato por los seguidores universitarios como un compromiso total para buscar la revancha deportiva, tras quedarse a un solo paso de levantar el campeonato de liga. Es decir, los se quedaría al menos hasta cumplir su préstamo

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A través de sus plataformas oficiales, el seleccionado nacional parece haber disipado las dudas de la afición auriazul con una declaración de identidad. Las palabras del mediapunta sacudieron las redes sociales y apagaron, de momento, las especulaciones que lo colocaban fuera de las instalaciones de Cantera para el certamen Apertura 2026. ¿Qué sucederá en el futuro?

Las ofertas de América y Cruz Azul que amenazan a Pumas

A pesar de su intención de permanecer en la institución, la situación contractual de Jordan Carrillo sigue bajo la lupa. La carta del jugador pertenece originalmente a Santos Laguna, un factor que mantiene abierta la ventana. Tanto el Club América como el flamante campeón, Cruz Azul, tendrían interés en el extremo debido a su gran nivel con solo 24 años.

Los números de Jordan Carrillo con Pumas UNAM