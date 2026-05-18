Pocos lo veían en la prelista de México, su precio subió a pasos agigantados y hoy es la figura del Clausura 2026

Nadie esperaba el nivel tan demencial que está mostrando Jordan Carrillo en el Clausura 2026. El delantero arribó a Pumas a principios de año como una completa apuesta de Efraín Juárez, ya que su potencial se había estancado en Santos Laguna. Sin embargo, en poco tiempo, el entrenador logró exprimir todo su jugo y hoy se ha convertido en la figura más destacada del equipo y una de las razones por las que jugarán la Final de la Liga BBVA MX.

Para dimensionar el crecimiento de Carrillo solo basta con analizar su valor de mercado. El futbolista de 24 años llegó a Pedregal con un precio de apenas 1,3 millones de euros, lejos de ser considerado un jugador destacado. No obstante, menos de seis meses en Pumas le bastaron para que su precio aumente hasta los 3 millones de euros en la actualidad, según las cifras que comparte el sitio especializado Transfermarkt.

El gran Clausura 2026 de Jordan Carrillo

El mejor nivel de Carrillo se está mostrando ahora mismo en la Liguilla del Clausura 2026. El extremo viene de anotar y asistir en el juego de Ida de los Cuartos de Final contra el América, volvió convertir en el duelo de Vuelta y ahora sumó un nuevo gol en la victoria frente a Pachuca en la Semifinal de Vuelta que le permitió a su equipo clasificar a la final de la Liga BBVA MX.

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Desde que fichó por el conjunto universitario, suma 6 goles y 3 asistencias, siendo uno de los futbolistas de la plantilla con mayor contribuciones directas de gol. Su irrupción inesperada dentro del futbol mexicano le permitió ingresar a la prelista que presentó Javier Aguirre de 55 jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026. Carrillo peleará por un lugar en la lista definitiva que deberá ser presentada antes del primero de junio.

Pachuca vs Pumas | Liguilla CL2026|MEXSPORT

Pumas buscará abrochar a Jordan Carrillo

A pesar de su gran momento, la carta de Carrillo no le pertenece a Pumas. Santos Laguna es el dueño de su pase, ya que decidieron cederlo a préstamo sin opción de compra hacia el conjunto universitario. De esta manera, la directiva de los Felinos ya se encuentra trabajando para efectuar la compra definitiva del delantero, pero no será una tarea sencilla.

Ciertos reportes mencionan que la intención de Pumas es añadir jugadores a la negociación como Leo Suárez o Piero Quispe. No obstante, desde el conjunto lagunero ya le habrían puesto precio a Carrillo con una base de 5 millones de dólares para empezar a negociar. Además, otros equipos podrían sumarse a la puja por el extremo del momento en la Liga BBVA MX.

