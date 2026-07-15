Jordan Pickford: esto es lo que gana el arquero estrella de Inglaterra AL MES

La Selección de Inglaterra se encuentra a un paso de poder llegar a la Gran Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo inglés vence por el momento a Argentina por un gol de Anthony Gordon al minuto 55. Sin embargo, el resultado no puede comprenderse sin el papel de Jordan Pickford.

El arquero del Everton se ha constituido como un pilar dentro del esquema de Thomas Tuchel. Contando con un papel relevante dentro de la Premier League lo cual le ha llevado a contar con un salario de 10.37 millones de dólares al año. Es decir, un total de 860 mil dólares al mes.

Jordan Pickford, portero de Inglaterra|Crédito: Jordan Pickford / FB

El camino de Jordan Pickford rumbo en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jordan Pickford juega su tercera Copa Mundial de la FIFA™ para sumar un total de 18 partidos disputados. En ese sentido su camino en la presente justa mundialista apunta para ser su consolidación dentro de la Selección de Inglaterra.

Tras el pase de la Fase de Grupos, Jordan Pickord fue una figura clave para las fase de eliminación ante República Democrática del Congo, México y Noruega. Por lo que en su registro en este torneo le ha otorgado el récord como el arquero inglés con más partidos en Mundiales.

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Los números de Jordan Pickford con la Selección de Inglaterra

Sin tomar en cuenta el partido que está jugando ante Inglaterra, Jordan Pickford suma un total de 90 partidos con más de 20 porterías a cero. Dentro de los reconocimientos individuales más importantes se encuentra el MVP contra Suecia en Rusia 2018, mientras que a nivel colectivo cuenta con el tercer lugar en la Liga de Naciones de 2018-2019.

Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group B - Wales v England - Ahmad Bin Ali Stadium, Al Rayyan, Qatar - November 29, 2022 England’s John Stones and Jordan Pickford at half time REUTERS/Hannah Mckay|Reuters

El paso de Pickford en Inglaterra también destaca en divisiones inferiores en la categoría Sub-17, Sub-19 y Sub-21. Logrando ganar el Torneo Esperanzas de Toulon de 2016 tras vencer a Francia por un contundente marcador de 2 a 1.

